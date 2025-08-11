Rassegne e sagre, stanziati i contributi  

La Giunta guidata da Danilo Cossu ha infatti deciso di erogare 10mila euro all’associazione culturale S’Urtzu e sos Bardianos che propone la rassegna delle antiche maschere e altri 10mila euro alla Pro Loco per la sagra de Sos cannisones. In realtà le richieste arrivate erano rispettivamente di 15 e 23 mila euro. «Vogliamo venire incontro alle richieste dei cittadini creando opportunità di intrattenimento, di socializzazione e di aggregazione per tutta la popolazione». Tra gli obiettivi anche quello di «sostenere e collaborare per la promozione delle iniziative culturali e per conservare e valorizzare le tradizioni locali», spiegano dall’esecutivo. L’intesa con le associazioni è considerata una priorità per la realizzazione di manifestazioni, da qui la decisione di stanziare i due importanti contributi.

Nella delibera adottata si precisa però che «il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni, nonostante abbia accordato un finanziamento alle associazioni».

