Rassegne culturali in riva al mare 

Un’estate con tanti eventi per il gruppo Marinedi che gestisce quattordici porti in Italia tra cui Villasimius, Teulada e Cagliari nella parte ovest del molo Dogana, di fronte a via Roma. Il gruppo che conta su 5.636 posti barca in Italia offrirà ai suoi diportisti non solo regate ed eventi sportivi ma anche arte, cinema, musica, libri con l’intento di sviluppare una rete portuale mediterranea.

Il programma è stato presentato da Renato Marconi, ceo del gruppo Marinedi. Il calendario più articolato, in via di definizione, è a Villasimius nel cui porto tutte le sere dal 3 luglio al 6 agosto ci saranno i racconti e le riflessioni degli ospiti. Il Festival della Marina di Villasimius è giunto alla quinta edizione. A Teulada, tra le altre iniziative, il 10 e l’undici agosto ci sarà il raduno “Princess 2023” rivolto agli amanti dei motoryacht Princess.

«Grazie agli eventi che saranno programmati intendiamo valorizzare i territori in cui sono inseriti i “marina” con lo scopo di diffondere la cultura dei luoghi e del mare», afferma Renato Marconi, «il porto non è solo il riparo per la sosta e il transito dei diportisti ma è anche il luogo di incontro e di cultura». (a. f.)

