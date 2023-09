Stasera alle 21 su Videolina va in onda la seconda parte della Festa del Redentore che riunisce le più belle espressioni del folklore isolano. Dallo stadio Frogheri di Nuoro Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu (foto) conducono la Rassegna regionale di danze, suoni e canti della tradizione che esprime bellezza in ogni sua forma. Durante la manifestazione sarà consegnato a Francarosa Contu un Premio speciale dal Comune di Nuoro per l’impegno profuso nell’ambito della cultura popolare.

