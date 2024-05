Rassegna musicale senza De Piscopo 

Assemini ritratta: non sarà Tullio de Piscopo, principe dei batteristi italiani, la star della manifestazione “Un mare di musica” prevista per il 22 giugno. La sua presenza era annunciata nella delibera firmata dalla Giunta comunale lo scorso 15 maggio, con la quale veniva approvata l’istanza presentata tre mesi fa, il 21 febbraio, dal direttore della scuola Peter’s day Piero Collu, direttore artistico della manifestazione, e si stanziavano 25mila euro per lo svolgimento della stessa.

«La delibera – spiega l’assessora alla cultura Jessica Mostallino – dà seguito alla proposta protocollata da Piero Collu, proposta che a oggi non ha subito rettifiche o integrazioni. Non risulta protocollata alcuna variazione rispetto all’istanza deliberata dalla giunta».

Qualcosa, fra presentazione e accoglimento dell’istanza, dev’essere andato storto e l’organizzatore non è stato in condizioni di chiudere il contratto con l’artista di spicco internazionale. Nella locandina della manifestazione pubblicata da Collu, De Piscopo non compare.

La batteria, quasi onnipresente, dominerà sui palchi e sarà protagonista della performance della band guidata da due batteristi di caratura internazionale: lo statunitense Mike Terrana e l’austriaco Bernhard Welz. I due racconteranno con i loro virtuosismi la storia del rock. (sa. sa.)

