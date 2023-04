Rassegna letteraria all’ex convento 

Dopo la pausa di Pasqua riprende la prossima settimana la rassegna letteraria “Viaconvento ”organizzata dal Comune assieme all’associazione Sa Bertula Antiga. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 12 alle 18, nella sala affreschi dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari con Rossana Copez, che presenterà il libro “Cercandocieli” A dialogare con l’autrice ci sarà Andrea Fulgheri.

La rassegna proseguirà ogni mercoledì fino al 7 giugno. Mercoledì 19 aprile ecco Nando Mura con “A canestro dal 1924. Il basket sardo racconta” con Alessandra Sorcinelli e Aberto Zoncheddu. Mercoledì 26 invece a chiudere gli appuntamenti di aprile sarà Fabio Pomata con “Una lunga notte mediterranea”. A dialogare con l’autore Carlo Augusto Melis Costa. L’ingresso è libero. L’ex convento il 13 e 14 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 ospiterà un workshop sulla fotografia di ritratto con Marco Ciampelli. L’iniziativa è realizzata con il contributo dell'Università e il patrocinio del Comune.

