Rassegna Giovanile, promettente finale 

Pioggia di record personali a Porto Torres nella Rassegna Regionale Giovanile su pista, 3° Memorial Gianni Piseddu. Domenica, il rinnovato impianto sportivo di Piazza Cagliari 1970, ha ospitato l’ultimo appuntamento su pista per gli under 16 accorsi da tutta l’Isola, e nonostante la stagione sia agli sgoccioli, non sono mancati i miglioramenti, spia di un movimento giovanile che fa pensar bene per il futuro. Nella pedana del salto in alto Cadette, nuovo personale con 1,53 per Laura Urru (Carbonia), Eleonora Mingioni (Nugoro Track & Field) ed Elena Spini (Amsicora), classificate in quest’ordine.

Combattuti, con un avvincente sprint finale i 2000 Cadetti: Gabriele Tidu (Isolarun) in 6’04”38 ha avuto la meglio per 7 centesimi su Elia Paskale Pala (I Guerrieri del Pavone). Nei 300 cadetti, ottime prove di Salvatore Mutzette (Atl.Sport è vita, 37”39) e Vittoria Passiu Basciu (Tespiense, 41”14), entrambi al personale. Si è migliorato anche Mattia Finiu (Ichnos) sui 100 hs con un buon 14”05. Tra i lanciatori, i Cadetti Filippo Roccu (Olimpia Bolotana) ed Emanuele Dessì (Cus Cagliari) hanno dominato la scena, rispettivamente, nel giavellotto con 48,51 e nel disco con 35 metri.

Nella categoria Ragazze, in evidenza Federica Nieddu (Shardana) che ha corso i 60 in 8”23, Giorgia Cabras (Atl. Sport è vita), 3’18”77 sui 1000 metri, mentre la compagna di squadra Rosalita Alpigiano, al rientro da un piccolo stop, ha fatto suo il lungo con 5,03 m.

RIPRODUZIONE RISERVATA