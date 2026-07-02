Rassegna estiva e negozi aperti, oggi il via 

Si parte oggi con lo festa dello sport. “Non solo mare” la rassegna estiva organizzata dal Centro commerciale naturale Le Falere e dal Comune di Lanusei torna con una serie di appuntamenti, tutti i venerdì di luglio e agosto. Serate a tema, musica, spettacoli, degustazioni e negozi aperti fino a tardi. Un calendario ricco per una manifestazione che da anni fa il pienone. «Riprendiamo con il primo di nove appuntamenti - spiega il presidente del Ccn, Federico Pili - ogni serata avrà un tema diverso, tra gli altri: artisti di strada, il borgo di birra, l’archeologia, la cena conviviale e una serata jazz in collaborazione con Rocce Rosse Blues». Cinquanta soci per Le Falere al lavoro da tempo per la kermesse estiva. «Non solo mare è un appuntamento fisso - prosegue Pili - ogni anno cresce il numero dei visitatori». In via Roma vetrine dei negozi illuminate e festa dalle 20 a mezzanotte. «La manifestazione è una delle più importanti della cittadina - dice l’assessora a Turismo e commercio, Francesca Loi - ormai una tradizione lanuseina. L’idea è quella di fare rete, ragionare come territorio e dare la possibilità al turista di andare al mare ma anche di respirare la ventata fresca della montagna con la nostra offerta in un clima festoso».

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