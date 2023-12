I tesori dell’enogastronomia e delle tradizioni in mostra domani a Soleminis per la rassegna “Divini Suoni” promossa dall’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. La manifestazione aprirà i battenti alle 10 con le degustazioni di vino e di prodotti tipici. Nel centro storico saranno presenti gli stand della Pro Loco e dell’Associazione “Is Massaius de Santu Sidori” con laboratori artigianali e di panificazione. In programma spettacoli musicali e di animazione per bambini. Tra le attrazioni di quest’anno le mostre sui centenari sardi (curata da Pierino Vargiu) e sulle grandi opere ingegneristiche (di Antonio e Luigi Fiori) e la personale di pittura di Giovanni Melis. Nelle case storiche del paese esposizioni di gioielli, cestini e tessuti. Spazio anche ai motori con una parata di Harley Davidson. (c. z.)

