Rassegna di teatro sardo,  commedie in campidanese 

Al via questa domenica alle 18 l'undicesima rassegna teatrale in lingua sarda “Città di Villacidro”. Il progetto organizzato e curato dalla compagnia teatrale “Sa Spendula” prevede quest'anno quattro appuntamenti, con il patrocinio gratuito del Comune e in collaborazione con la parrocchia Santa Barbara, che ha messo a disposizione i locali del teatro don Bosco di via Asproni per ospitare le rappresentazioni teatrali.

«Quest'anno abbiamo invitato tre compagnie teatrali, la Filodrammatica Lasalliana di Monserrato, la Muredda di San Gavino e un gruppo di attori cui tengo particolarmente, la Special Company di Sestu, che ho avuto modo di conoscere e in cui recitano attori speciali: il 17 novembre porteranno al pubblico con ironia una riflessione sulla disabilità», anticipa Silvano Loru, presidente della compagnia e commediografo.

Lo spettacolo del primo dicembre chiude la rassegna, con la commedia inedita della compagnia Sa Spendula “Esti arribau Said”. «Un lavoro a cui tengo molto», racconta Silvano Loru, «che ho scritto dopo aver conosciuto i ragazzi ospiti del centro di immigrazione in via Stazione. Ho cercato di mettere in risalto tematiche come immigrazione e integrazione sociale. Mi piacerebbe sensibilizzare il pubblico sul fatto che i migranti mettono in gioco le loro vite quando scelgono di lasciare i loro paesi per venire da noi».

