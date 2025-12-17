Rassegna di spettacoli durante le festività 

Fine settimana ricco di appuntamenti a Dolianova tra concerti, intrattenimento e degustazioni. Il via sabato prossimo con un’iniziativa dell'associazione Punto musica: nel piazzale delle Cantine di Dolianova, dalle 15.30, spettacoli di musica, danza e magia. In programma esibizioni di break dance e ballo latino, oltre alle performance degli allievi di Punto musica e ai balli e canti della tradizione con il gruppo folk di Dolianova. Nel pomeriggio le degustazione di vini e street food e gli stand di artigiani e hobbisti.

Domenica alle 19, nella chiesa di San Biagio, “Sonus e cantus de Nadali” con i cori polifonici “Sa Pintadera” di Oristano, “Serpeddì” di Sinnai e grupp folk “Città di Dolianova”. Alle 20, nell’aula magna della scuola in via Europa, concerto di fine anno del Circolo musicale parteollese “Tra storia e leggenda”, un viaggio tra le grandi civiltà del passato. La formazione bandistica, diretta da Roberta Deiana, eseguirà brani firmati da Jeremy Bell, Philip Sparke, Luciano Feliciani, Federico Agnello, Diego Furlano e Lorenzo Pusceddu.

