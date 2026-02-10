VaiOnline
Capoterra.
11 febbraio 2026 alle 00:39

Rassegna di spettacoli al piccolo teatro dei Ciliegi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torna con una nuova serie di spettacoli la rassegna teatrale “Memorie ai ciliegi”, giunta alla seconda edizione e che, dal palco del Piccolo teatro dei Ciliegi a Poggio dei Pini, celebra il potere del ricordo non come nostalgia, ma come forza vitale capace di illuminare il presente. Attraverso spettacoli che intrecciano teatro, musica e narrazione contemporanea, la rassegna invita il pubblico a riscoprire storie di ieri e di oggi trasformandole in esperienze vive, emotive e condivise.

Alcuni spettacoli della rassegna sono introdotti da “Angeli del focolare”, un progetto a cura di Susanna Mameli con Marta Proietti Orzella, per una produzione targata Anfiteatro Sud. È un breve racconto scenico che restituisce voce a donne sarde coraggiose, rimaste ai margini della storia ufficiale ma centrali nelle comunità.

Dopo il successo dei primi due titoli, la rassegna riprenderà il 22 febbraio alle 18 con lo spettacolo “Fragile, maneggiare con cura”. Il 1°marzo invece sarà la volta del monologo di teatro-canzone “Amore e rivolte”. Il 15 marzo sul palco del teatro di Poggio dei Pini verrà rappresentato lo spettacolo dedicato alla cantante Gabriella Ferri, intitolato “Gabriella sempre”. Il 12 aprile spazio a “Arianna nel labirinto”. Chiuderà la rassegna lo spettacolo “Il mio capolavoro”, in scena la figura di Margherita Sarfatti attraverso una drammaturgia contemporanea che intreccia parola e video mapping. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’Unione Sarda.

Ecco il “Carnevale di Sardegna” Domani uno speciale in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Sindacato

«Traditi gli impegni, il Governo dia risposte ai lavoratori in crisi»

Le richieste di De Palma (Fiom) per le vertenze del Sud Sardegna 
Ivan Murgana Antonella Pani
La memoria

L’Italia piange le vittime delle foibe

Il Giorno del Ricordo celebrato in Parlamento e al sacrario di Basovizza 
Archivio di Stato.

Gli esuli in Sardegna, una mostra a Cagliari

Umberto Zedda
Genova

Bimba morta, la mamma voleva la custodia

La donna accusata di omicidio aveva chiesto l’affidamento delle tre figlie 