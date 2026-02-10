Rassegna di spettacoli al piccolo teatro dei Ciliegi 

Torna con una nuova serie di spettacoli la rassegna teatrale “Memorie ai ciliegi”, giunta alla seconda edizione e che, dal palco del Piccolo teatro dei Ciliegi a Poggio dei Pini, celebra il potere del ricordo non come nostalgia, ma come forza vitale capace di illuminare il presente. Attraverso spettacoli che intrecciano teatro, musica e narrazione contemporanea, la rassegna invita il pubblico a riscoprire storie di ieri e di oggi trasformandole in esperienze vive, emotive e condivise.

Alcuni spettacoli della rassegna sono introdotti da “Angeli del focolare”, un progetto a cura di Susanna Mameli con Marta Proietti Orzella, per una produzione targata Anfiteatro Sud. È un breve racconto scenico che restituisce voce a donne sarde coraggiose, rimaste ai margini della storia ufficiale ma centrali nelle comunità.

Dopo il successo dei primi due titoli, la rassegna riprenderà il 22 febbraio alle 18 con lo spettacolo “Fragile, maneggiare con cura”. Il 1°marzo invece sarà la volta del monologo di teatro-canzone “Amore e rivolte”. Il 15 marzo sul palco del teatro di Poggio dei Pini verrà rappresentato lo spettacolo dedicato alla cantante Gabriella Ferri, intitolato “Gabriella sempre”. Il 12 aprile spazio a “Arianna nel labirinto”. Chiuderà la rassegna lo spettacolo “Il mio capolavoro”, in scena la figura di Margherita Sarfatti attraverso una drammaturgia contemporanea che intreccia parola e video mapping. (i. m.)

