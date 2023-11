Rassegna dei vini, si brinda al successo 

La nuova formula del vino biologico e novello, sotto l’egida dei forti Consorzi di tutela Vernaccia doc e Terralba doc, ha colto nel segno. È piaciuta alle migliaia di turisti e appassionati che hanno invaso Milis per la 34ma edizione della Rassegna dei vini.Il tempo incerto non ha frenato gli appassionati enologici e gli affezionati dell’evento. Soddisfatti gli operatori commerciali che hanno proposto le prelibatezze territoriali: dai formaggi al riso, dalla carne alle castagne, dal miele ai tartufi e funghi, per arrivare agli agrumi di Milis e la gustosa polenta di Arborea.Il presidente della Pro Loco, Luigi Murgia, plaude all’impegno dei suoi soci e delle altre associazioni: «Abbiamo proposto delle novità che hanno trovato l’apprezzamento degli ospiti, e non era così scontato. Abbiamo lavorato tanto e i turisti ci hanno premiato, gradendo il percorso enogastronomico, culturale e di intrattenimento». ( j. p.)

