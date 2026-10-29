Rassegna culturale: domani il via 

Da domani al 31 dicembre Lula ospita “Santu Frantzìscu de Luvula”, dieci appuntamenti tra teatro, lettura dinamica, letteratura, cinema e musica nella biblioteca comunale e nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, con inizio alle 18.30. Il calendario, promosso dal Comune, dalla cooperativa DuosCoros e dall’associazione “Cantieri d’arte teatro della chimera”, nell’ambito del progetto “Sa idha de Santu Frantziscu”, è cofinanziato dalla Regione. La rassegna si apre con una produzione in lettura dinamica e si conclude con un lavoro dedicato alla memoria della terra, passando attraverso opere ispirate alla letteratura sarda, incontri con autori, premiazioni, cinema e concerti. Domani “DelMareInTempesta” ispirata a La notte in fondo al mare di Fiorenzo Caterini, con Fiorenzo Caterini, Antonio Marras e Silvano Vargiu. Regia di Antonio Marras.

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