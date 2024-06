Raspadori: «Avrò la mia occasione» 

Ambizione, voglia di stupire e soprattutto di prendersi il suo spazio. Giacomo Raspadori in vista di Italia-Spagna chiede spazio assicurando che gli azzurri non devono necessariamente giocare con una punta strutturata. «Me lo sto giocando al massimo, il nostro obiettivo è di mettere in difficoltà il mister nelle scelte, impegnandoci al massimo in allenamento, per cercare di avere la propria occasione». L'attaccante del Napoli non si sente sottostimato nonostante sia reduce da una stagione che lo ha visto quasi mai protagonista. «Sono all'interno di un gruppo di giocatori fortissimi, gioco un Europeo con la maglia della nazionale. Sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di altri giocatori se mi sentissi sottostimato. Nell'ultimo periodo mi è mancata la continuità ma non bisogna mollare mai per farsi trovare sempre pronti».

Inevitabile per Raspadori parlare del ct azzurro con cui a Napoli ha vinto uno scudetto: «Spalletti è sempre lui, trasmette carica in ogni istante. Il tempo a disposizione rispetto a un club è meno e noi dobbiamo essere bravi ad assimilare il più possibile il suo credo. Necessario per l'Italia avere per forza un bomber di peso? «Non lo reputo un requisito fondamentale, ma in certe partite può essere utile. Ma in un contesto di gioco organizzato si può anche avere un attaccante che si tira fuori e crea spazi».

