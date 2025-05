“Rappresentativa” Cus  

Di fatto è quasi una rappresentativa regionale. Il Cus Cagliari, che da anni partecipa alle finali di Serie A del Campionato Italiano di Società di atletica leggera (il cds ) femminile, punta molto sul proprio lignaggio per attrarre i giovani talenti sardi. «In effetti è così», ammette Pompilio Bargone, direttore tecnico a Sa Duchessa da quando chi ha buona memoria può ricordare, che si appresta a condurre l’ennesima campagna sulle piste della Penisola: il 14 e 15 giugno la squadra femminile disputerà la finale A Argento a Foligno, quella maschile una delle tre di serie B a Borgo Valbelluna (Veneto). In un’altra (Ancona) ci sarà la Ichnos Sassari.

Doppietta

Per il Cagliari è arrivata anche la seconda doppietta di fila nella fase regionale. «Speravamo di vincere anche il titolo sardo maschile, cosa non è così frequente come al femminile dove siamo imbattuti da anni», conferma Bargone, che si coccola il dream team delle ragazze: «In questo caso l’obiettivo era fare il punteggio per entrare nella finale A Argento e l’abbiamo superato di 700 punti. Possiamo dire che ci siamo rimessi in linea». Tre anni fa l’amara retrocessione di Perugia, figlia di tanti episodi negativi: «L’anno scorso eravamo in A Bronzo e nonostante partissimo tra le ultime siamo arrivati terzi. Speriamo di andare oltre anche stavolta: l’obiettivo è entrare tra le prime otto per conservare la categoria». In Umbria si partirà dal decimo posto del ranking.

Le stelle

Una sorta di rappresentativa, quindi. Nella gara maschile, buona parte degli 11.565 punti totali sono arrivati da atleti arrivati al Cus negli ultimi anni: 3500 soltanto dal mezzofondista veloce Ithocor Meloni, uno dei tanti sangavinesi, e dall’ostacolista Francesco Alpigiano. Bargone li inquadra: «Meloni è un prodigio per tutto ciò che riesce a fare: studia, si allena e allena, ha una grande capacità nella comunicazione. Venne con la sua scuola a correre gli Studenteschi a Cagliari e a fine gara si avvicinò a salutare e ringraziare. Mi colpì per la sua educazione». Un aneddoto anche per lo Junior Alpigiano: «Suo padre Gianni è stato mio atleta negli 800. Forse anche per questo il figlio si è trasferito a Cagliari per allenarsi con noi e sta ottenendo buoni risultati». Tra le donne, «Elisa Marcello è il nostro migliore acquisto. Poi, come l’anno scorso, abbiamo ottenuto dei prestiti per un giorno: l’altista Francesca Lecis dalla Mineraria e Maria Paola Sotgiu dall’Alasport per gli 800 e per la 4x400, un’ottima atleta. Siamo una sorta di rappresentativa: le nostre ragazze sono tutte sarde. Sara Zoccheddu studia a Zurigo ma è oristanese. E non è una brutta squadra».

L’università

Certo, c’è il sospetto che per tanti giovani l’approdo a Cagliari sia facilitato dalla presenza dell’università: «Questo aiuta», ammette l’anziano tecnico, «ma anche il nostro prestigio. Soprattutto nel settore femminile per tanti anni abbiamo avuto fortissime atlete azzurre, da Libania Grenot a Marza Caravelli, Zahra Bani e tante altre. Abbiamo una tradizione che va da Sara Palmas a Daniela Porcelli, sino, ovviamente, a Claudia Pinna». Con un piccolo rimpianto: «Nel 2005 ai Societari siamo arrivati secondi in A Oro, un risultato pazzesco, dovuto anche al fatto che Adriano Rossi aveva acconsentito a prendere due straniere. Ma quella volta, a Cesenatico, ci batté soltanto la Forestale. Ebbene, dall’anno successivo la Federazione aveva escluso le società militari dal cds: l’avessero deciso prima saremmo stati campioni italiani, anche con tante bravissime atlete sarde».

