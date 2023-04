Rappresaglia per poche centinaia di euro 

Una rappresaglia da un milione di euro per uno “sgarro” da quattro soldi: c’è questo dietro l’arresto dell’operaio tempiese Tonino Vescovo, accompagnato in carcere ieri mattina dai Carabinieri, su ordine del gip Marco Contu. Vescovo, 54 anni, un passato difficile, è accusato di danneggiamento ed estorsione; gli viene contestato il rogo che all’alba del 13 novembre dell’anno scorso ha mandato in fumo l’intero magazzino dell’impresa lurese Seu, nella zona industriale di Tempio. Un incendio devastante che ha colpito l’azienda e i suoi dipendenti, distruggendo pannelli fotovoltaici, pompe di calore e caldaie già pronte per l’installazione.

«Voglio i soldi»

Secondo la pm Nadia La Femina, Vescovo avrebbe deciso di appiccare le fiamme per lo “sgarro” che riteneva di avere subito, ossia non avere incassato poche centinaia di euro dal suo datore di lavoro. E Vescovo non era un dipendente della Seu di Luras, aveva lavorato nel capannone delle vittime per conto di un’altra impresa, una società incaricata di effettuare la ristrutturazione di un settore dell’immobile. L’azienda Seu, dunque, non aveva rapporti diretti con l’operaio, ma ha pagato il conto del rogo.

«Ve la faccio pagare»

Le indagini dei Carabinieri di Tempio, guidati dal capitano Giuseppe Scotto di Tella, hanno puntato subito su Vescovo. Perché l’uomo avrebbe minacciato il datore di lavoro e il proprietario del capannone, chiedendo di avere il denaro che, secondo lui, gli era dovuto. Dopo l’incendio, l’operaio avrebbe detto di avere agito perché quei soldi erano suoi. Da qui la contestazione dell’estorsione. A quanto pare, l’auto di Vescovo è stata immortalata da una telecamera poco lontano dal capannone, la stessa notte del rogo. Ma l’elemento che ha portato alla richiesta e alla firma della custodia cautelare in carcere, è il comportamento aggressivo dell’operaio anche dopo l’incendio, secondo la Procura la prova del suo coinvolgimento.