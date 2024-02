Rapporto senza consenso è stupro ma non è reato 

Bruxelles. Arriva l’accordo tra i negoziatori europei sulla direttiva contro la violenza sulle donne. Ma lo stupro non diventa un reato europeo. Il testo parla di «mancanza di consenso» ma non va oltre, scatenando la delusione e la polemica. Con una delle relatrici che parla di «Stati che stanno dalla parte sbagliata della storia».

Il passo avanti, sollecitato da più parti, è stato bloccato da uno sbarramento trasversale, capitanato da Francia, Germania, Austria e Paesi Bassi che si sono trincerate dietro ragioni tecniche giuridiche sulle modalità di adozione della proposta, non trattandosi di un “eurocrimine”. E sulla stessa linea si sono schierati altri Paesi tradizionalmente conservatori come Polonia, Ungheria, Malta, Cechia, Estonia, Bulgaria e Slovacchia. L’Italia era invece a favore. Come aveva chiesto il ministro della Giustizia Carlo Nordio al Consiglio Ue del giugno 2023 che ha dato il via libera ai negoziati a 27 sulla direttiva. «È una giornata triste per le politiche di genere e per i diritti», ha affermato la vicepresidente del Pe Pina Picierno, dopo essersi spesa in ogni modo negli ultimi giorni per un cambio di direzione. La direttiva è stata «ridimensionata e indebolita rispetto al testo varato nel 2022 dalla Commissione e poi rafforzata dal Parlamento Europeo. L’impianto complessivo - ha commentato - è deludente. Siamo davanti a un’occasione persa di portata storica». «Spiace - ha aggiunto - che il governo italiano, guidato dalla premier donna Giorgia Meloni, non sia riuscito a esercitare in modo efficace il proprio peso negoziale, come ha spesso vantato di fare su altri dossier».

RIPRODUZIONE RISERVATA