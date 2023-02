«Rapporti con la Russia? Solo senza Putin» 

Per l'Italia è annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mentre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pure attesa, non ci sarà perché influenzata. «Ho fatto colazione a Kiev e a Kiev cenerò stasera», disse il leader ucraino seduto di persona, un anno fa, davanti alla stessa assemblea di Monaco, a poche ore dall'invasione russa. E da allora il presidente degli ucraini ha mantenuto la promessa di restare al fianco del popolo, che si sta difendendo dall'aggressione ritenuta l'inizio di una «svolta epocale» in Germania e in Europa.

Oggi i russi non ci saranno: per la prima volta dal 1990 non sono stati invitati, ma Serghei Lavrov, fino al 2021 ospite fisso, rifiutò di partecipare l'anno scorso. La conferenza dovrebbe essere aperta da un collegamento video di Volodymyr Zelensky, per ora non confermato. A Monaco sono attesi circa quaranta fra capi di Stato e di governo, e oltre cento ministri di 96 Paesi.

Monaco di Baviera. Un nuovo rapporto con la Russia si potrà immaginare soltanto se Mosca affronterà un processo di «deputinizzazione». Parola del presidente della Conferenza di sicurezza di Monaco, Christof Heusgen, che da oggi ospita la 59esima edizione del forum più importante del settore al mondo. L'immagine scelta dall'ex sherpa di Angela Merkel, che seguì le trattative dei falliti accordi di Minsk, ricorda non a caso la denazificazione tedesca.

Assente la Federazione

Mancherà la premier

Per l'Italia è annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mentre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pure attesa, non ci sarà perché influenzata. «Ho fatto colazione a Kiev e a Kiev cenerò stasera», disse il leader ucraino seduto di persona, un anno fa, davanti alla stessa assemblea di Monaco, a poche ore dall'invasione russa. E da allora il presidente degli ucraini ha mantenuto la promessa di restare al fianco del popolo, che si sta difendendo dall'aggressione ritenuta l'inizio di una «svolta epocale» in Germania e in Europa.

Gli aiuti militari

Proprio le sorti di Kiev e il sostegno dell'Occidente - dopo i tank si arriverà a consegnare anche i jet da combattimento? - saranno ovviamente il tema principale della tre giorni, che quest’anno è dedicata alla guerra esplosa in Europa, stravolgendo l'equilibrio della sicurezza globale. La vicepresidente americana Kamala Harris è arrivata ieri a Monaco, dove è stata accolta dal presidente del Land, Markus Soeder. E presto sarà affiancata dal segretario di Stato, Anthony Blinken, pure in arrivo assieme a una corposa delegazione di sessanta senatori e deputati: «La piu grande di sempre», nelle parole di Heusgen. In apertura interverranno il cancelliere Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron. In agenda ci sono anche gli interventi del britannico Rishi Sunak e del polacco Andrej Duda. Presente inoltre il potente capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi.

La prossima offensiva

Intanto, i segnali della rafforzata offensiva russa in Ucraina si cercano sul terreno anche oltre la linea del fronte dove - secondo più indicazioni, l'ultima da Sumy - Mosca ammassa migliaia di uomini da giorni. Ci sono anche le navi da guerra che si moltiplicano. La Marina russa avrebbe aumentato da sette a undici quelle schierate nel Mar Nero: trasportano missili Kalibr e, al momento il totale dei razzi da crociera sarebbe di 24. Secondo le forze navali ucraine, un'altra nave da combattimento della Federazione è nel Mar d'Azov e dieci sono nel Mediterraneo, cinque delle quali portaerei, con un totale di 72 missili a bordo. Sono numeri che danno l'idea di un'operazione già massiccia, ma di sicuro rafforzata guardando anche oltre il corpo a corpo in corso nell'est dell'Ucraina. E che sembrano anche confermare le previsioni, da più parti ribadite, di un intervento in occasione dell'anniversario dell'invasione, il 24 febbraio.

