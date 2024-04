Rapportarsi con i figli, corso con lo psicologo 

Un corso per genitori e famiglie, intitolato “Individuare modalità comunicative e relazioni efficaci e positive per il benessere del bambino”. Si terrà stasera al Centro giovani in vico Pacinotti a Sestu, con lo psicologo Andrea Moi. Organizza il Comune, con il Coordinamento pedagogico territoriale per il Sistema integrato 0-6, che ha organizzato corsi per docenti con la cooperativa La Clessidra. I genitori possono imparare i modi migliori di relazionarsi con i figli. Ingresso libero. Per informazioni, chiamare allo 0702360492.

