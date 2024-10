Rapper processato per oltraggio 

L’arte corre più veloce della giustizia. E da quel dito medio alzato in cielo davanti a degli agenti durante un concerto del 2018, a Nuoro, che ha portato a processo davanti al giudice monocratico il rapper nuorese Bakis Beks (con altre tre persone), nel mentre è nato un docu-film del regista Agostino Marco D’Antonio che affronta il tema della libertà d’espressione artistica. Titolo “Il dito e la luna”, lo stesso dato alla canzone che ha esordito lo scorso primo settembre proprio a Nuoro, in piazza Satta, dal rapper nuorese che non cantava più nella sua città dall’8 settembre del 2018.

La vicenda

Ma dopo un ciak e l’accordo di una nota, ieri davanti al giudice Daniela Russo, è toccato deporre ai poliziotti che fecero la relazione di servizio che inguaiò il cantante (all’anagrafe Bachiso Marras) e i tre spettatori Mirko Barca, Elia Zizi e Andrea Sanna, accusati di oltraggio a pubblico ufficiale. Nel 2018, Bakis Beks cantò davanti a un centinaio di persone all’ExMè la canzone “Messaggio”, inno contro l’occupazione militare nell’Isola. Dopo l’esibizione, per due anni, lui e tre persone del pubblico furono indagati e fu emanato un decreto penale di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Condanna a cui il cantante e i tre spettatori (difesi da Giulia Lai) si sono opposti. Intanto, la vicenda è andata avanti, non solo nella aule di giustizia, ma anche negli spazi di dibattito pubblici, nelle piazze, e nel 2023 è nato il documentario prodotto dall’Isre, l’Istituto superiore regionale etnografico della Sardegna che affronta il tema della libertà d’espressione artistica.

La giustizia

“Sbirri fuori dai coglioni” è la frase che l’agente Marcello Delogu, non ricordando perfettamente, ha ripetuto al giudice riportando quanto aveva messo nero su bianco in una delle due annotazioni (la seconda venne redatta un mese dopo i fatti). «Faceva gesti contro di noi col dito medio alzato - ha ribadito - sembravano rime improvvisate create più ad hoc per la situazione». Di rime “freestyle” ha parlato anche l’agente Gabriele Sardu: «Alla nostra vista ha iniziato a fare rime “ se vengo fermato in stato di ebbrezza spacco il parabrezza/ e la polizia mi fa tenerezza”, c’ erano le persone che ripetevano le parole». L’accusa ha depositato un audio registrato dagli agenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA