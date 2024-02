«Rappare in sardo è la mia missione» 

C’è la Sardegna al centro del rap di Lord J e Sardus Pater. “Sa terra mia”, si intitola così il loro nuovo singolo, il quarto insieme, dopo “S’Ammutadori”, “Gigantes” e “Beni Benius”, e l’ultimo, per ora, di un progetto, in cui i suoni contemporanei della drill e della trap, si fondono con quelli dell’Isola. Un’originale ambientazione sonora tratteggiata da Sardus Pater, nella quale immergersi trasportati dalle barre in sardo campidanese firmate da Lord J. Soprattutto, però, questo singolo, accompagnato in rete dal video girato da Carol Carraro “Cento” tra la cascata Sa Spendula di Villacidro e San Gavino Monreale, è l’ennesima dichiarazione d’amore del duo verso la loro terra. «“Sa terra mia” parla del crescere in Sardegna, coi migliori valori che può tramandare», ci ha raccontato Lord J, da Flumini di Quartu. «Sembra che alcuni principi si stiano perdendo, ma qui è molto comune crescere con una socialità sana, il rispetto per i giovani e gli anziani, cose che sono fiero di aver ricevuto da questa terra così conservatrice».

L’amore per l’Isola è grande, ma c’è anche qualche risvolto negativo?

«Certo. Nel pezzo parliamo anche degli incendi, che ormai ci sono ogni anno, rovinano la terra e spesso vengono appiccati proprio da sardi. E poi ci sono tutti questi commenti online, di gente che parla, ma non alza un dito per aiutare, anzi, critica chi vuole fare qualcosa».

Lei rappa in limba: una missione?

«Sì! Rappo in sardo campidanese e per me è importante, perché la lingua qui viene ancora sottovalutata, sminuita, mentre in altri contesti, penso al rap in napoletano, è valorizzata. Abbiamo tanto potenziale, quindi vogliamo spingere in questa direzione».

Nel pezzo canta: “No ndi portu pistola. Portu sa gana dde mi fai intendi”. Così prende le distanze dal gangsta rap di moda oggi?

«No, perché lo ascolto anch’io, ma voglio sottolineare che è figo anche tramandare veri valori, perché qui sono importanti, anche se per chi ci vede da fuori rimangono ancora un po’ sotto traccia. Che si voglia o no, qui ci sono regole non scritte, che bisogna rispettare, ma vanno sfatati certi pregiudizi, che ancora esistono verso noi sardi: ci prendono per banditi… i soliti stereotipi».

Com’è nato il sodalizio con Sardus Pater?

«Siamo amici da anni e avevamo già collaborato. Un giorno mi ha fatto sentire la base di “S’Ammutadori” e così abbiamo iniziato questa stretta collaborazione».

Trap, campanacci e tamburi…

«I campanacci rimandano subito alla nostra terra, basta fare qualche passo fuori casa per sentire quel suono, mentre i tamburi rimandano alla cultura nuragica, che ci affascina molto, ma di cui si parla ancora troppo poco, anche nelle nostre scuole. La Sardegna è al centro: nel suono, nella lingua, nei vestiti, nei gioielli che indosso nel video, realizzati da Marrocu di Villacidro, in filigrana sarda».

La cascata Sa Spendula di Villacidro e San Gavino Monreale: cosa rappresentano per voi i luoghi della clip?

«La bellezza della nostra terra. La cascata è un simbolo, un luogo meraviglioso, ma non inflazionato. Di solito si mostrano sempre le solite cose, ma qui c’è tanta di quella bellezza da mostrare! La casa museo “Dona Maxima” è la tipica campidanese e i murales di San Gavino rappresentano la cultura sarda».

Che ne pensa di Mahmood a Sanremo coi Tenores di Bitti?

«Mi ha fatto molto piacere, sono grandi professionisti, è uscito fuori un capolavoro».

