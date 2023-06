“Rapito” da Papa Pio IX Un Bellocchio da applausi   

Ci sono personalità nel nostro cinema che col loro meritevole operato son divenute una certezza. Grandi esperti del settore cresciuti nel corso di anni con una lenta, progressiva maturazione; hanno saputo definire il proprio stile basandosi su generi e tematiche specifici, insieme ad una personale visione del mondo condensata attraverso l’occhio del mezzo cinematografico. Marco Bellocchio si pone ai vertici di questa lista, dopo aver inanellato una lunga serie di successi capaci di distinguerlo anche fra i cineasti internazionali più quotati. E a distanza di poco più di un anno da “Esterno Notte” - incentrato sui fatti cruciali e più scabrosi del sequestro Aldo Moro - è la volta di “Rapito”, un film che retrocede sulla linea del tempo inquadrando un episodio di cronaca nel pieno della dominazione pontificia e dei sommovimenti che avrebbero portato alla fondazione del Regno d’Italia.

La storia

Nella seconda metà dell’Ottocento, col mandato in corso di Papa Pio IX, ad una famiglia ebrea di Bologna viene sequestrato il proprio bambino, Edgardo Mortara, dietro mandato diretto dell’Inquisizione, poiché sembrerebbe che il piccolo sia stato battezzato ad insaputa dei genitori. Una simile motivazione, dietro giurisdizione della Santa Sede, motiverebbe la sottrazione del piccolo ai propri affetti affidandolo alle cure della Chiesa, per crescerlo secondo i dettami della liturgia cristiana. La sua scomparsa manderà in crisi la famiglia, spingendoli a caccia di una qualsiasi soluzione pur di riaverlo indietro. Ma un nucleo di persone semplici - schiacciate da una volontà più alta che non accetta il loro credo e compie azioni efferate pur di obbligarli ad una conversione indesiderata - non potrà far altro che tentare di resistere contro un sistema fin troppo sovrastante per poter essere domato. La metodica ricostruzione che il mezzo filmico pone in atto stabilisce una convergenza fra il piano storico ed uno più legato all’arte e cultura sacra. Lo si coglie principalmente dalle soluzioni visive adottate, prima fra tutte quella fotografica, con colori freddi e tonalità tendenti principalmente allo scuro, ma anche dalla composizione scenografica e dalle inquadrature, che ricordano molto da vicino i dipinti e l’iconografia dell’epoca.

Gli attori

Avvalendosi di interpreti ormai divenuti immancabili, Bellocchio va nuovamente a colpo sicuro: insieme a Fabrizio Gifuni e Fausto Russo Alesi, pronti ancora una volta a far scuola con le abilità attoriali di cui dispongono, si uniscono al cast Filippo Timi, lo straordinario Benito Mussolini di “Vincere”, e il sorprendente Paolo Calabresi, in una veste drammatica che mantiene la sua inimitabile personalità pur aderendo pienamente al contesto. Menzione obbligata per l’eccezionale Paolo Pierobon, che restituisce su schermo un Papa dominato dal terrore della morte e dall’ossessione per il potere delineando al contempo una figura umana densa e stratificata, crudele eppure capace di far germogliare nello spettatore un sincero impulso alla compassione. In questo accurato esempio di reviviscenza visiva, Bellocchio confeziona ancora una volta un prodotto che è ulteriore prova della sua straordinaria esperienza, e chiara manifestazione di quanto - con le sue opere - sia detentore di un portato espressivo d’inestimabile valore.