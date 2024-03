Rapiti trecento bambini in una scuola 

Abuja. La piaga dei rapimenti di massa esplode in Nigeria e il presidente mobilita l’esercito. La promessa e la speranza del capo dello stato, Bola Ahmed Tinubu, è di rintracciare gli alunni fra gli otto e i 15 anni sequestrati giovedì in un raid di gangster armati in motocicletta da una scuola di Kuriga, nello stato centro-settentrionale di Kaduna, il cui numero, a oltre 24 ore di distanza, viene stimato in almeno 280, forse poco meno di 300, allarmando la comunità internazionale con reazioni dall’Unicef ad Amnesty International. «Nella scuola secondaria 187 ragazzini mancano all’appello, mentre in quella elementare sono spariti 125 bambini, anche se 25 sono poi tornati», confida all’Afp Sani Abdullahi, uno degli insegnanti della scuola Gss Kuriga, nel distretto di Chikun, che è riuscito a portare in salvo un nutrito gruppo di alunni, oltre a se stesso, mentre i gangster scorrazzavano con le moto sparando in aria fra le aule della scuola: un complesso di semplici edifici a un piano con tetto in lamiera. Un abitante del villaggio fornisce una stima compatibile con quella dell’insegnante: «Almeno 280, se non di più». Cifre che, seppure ancora non definitive, farebbero di questo rapimento un record assoluto, superiore anche a quello di 276 bambine portate via 10 anni fa a Chibok - alcune delle quali mai più ritrovate -, che suscitò un’ondata mondiale di shock e indignazione.

