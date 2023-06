Rapiti da un mare di sapori, arriva Gustando Marceddì  

Una piccola borgata di pescatori ai fornelli, per portare sulla tavola il buon cibo a chilometro zero, piatti preparati secondo la tradizione. Un pranzo a base di pescato della mattina, cucinato nelle semplici case antiche del borgo tinte di colori vivaci, sarà servito sul lungomare, dal quale si potrà ammirare il suggestivo panorama, incastonato tra Capo Frasca, lo stagno e il golfo di Oristano. La comunità di Marceddì torna a far scoprire ai visitatori il suo territorio ricco di storia e biodiversità, con la nuova edizione della rassegna gastronomica “Gustando Marceddì”. L’appuntamento è per domani. Come di consueto, sarà la Pro loco di Terralba a fare gli onori di casa, in collaborazione con il Comune e i comitati cittadini.

Palati esigenti

«Il menù di quest’anno soddisferà anche i palati più esigenti – anticipa Pino Diana, presidente della Pro Loco terralbese – Pesce fritto, antipasti di polpo e cozze, pasta allo scoglio o con granchi. Più tre piatti della tradizione: fregola con frutti di mare, burrida di razza e muggine a scabecciu». L’intento è far riscoprire le ricette di un tempo ormai dimenticate. «Vorrei far conoscere ai terralbesi la burrida, con la ricetta che mi ha tramandato mio suocero, originario di Cagliari. È una versione rivisitata: non ci sono noci e non c’è il gattuccio. Faccio bollire la razza e la condisco con aglio, olio e prezzemolo, con un pizzico di noce moscata», spiega Emanuela Tranza, che insieme al marito Salvatore e al figlio Fabio Cadelano serviranno il piatto a bordo della loro imbarcazione, sul porticciolo. «La novità di quest’anno è il muggine a scabecciu. Sabato sera, verranno infarinati e fritti i muggini, poi lasciati a riposare per una notte con salsa di pomodoro, aceto, zucchero e vino bianco. Ci sarà anche una versione per celiaci», prosegue Pino Diana. A preparare le pietanze, oltre ai pescatori cuochi per un giorno, ci saranno anche i comitati delle feste religiose di Terralba. I gazebo per la consumazione dei cibi si troveranno in via Sardus Pater. Dalle 10, la Pro Loco inizierà con le vendite dei coupon per i singoli pasti. La distribuzione delle pietanze inizierà alle 12 fino alle 15. La sera, a partire dalle 16, ci sarà il dj set e la musica dal vivo di Michele Diana e Gianmatteo Zucca. Il presidente Diana fa qualche previsione: «Aspettiamo un pubblico numeroso. L’anno scorso, abbiamo registrato 2.500 presenze. Siamo pronti a ospitare 3.000 persone».

Mare e natura

Non solo cibo per il corpo, ma anche per la mente: Gustando Marceddì è un’esperienza che invita il visitatore a soffermare lo sguardo sul mare e sulle bellezze che offre. «Come la zona umida e gli stagni di Marceddì. Una zona protetta, riconosciuta a livello internazionale. Unica ma anche fragile. È un ecosistema da valorizzare, che rischia di essere compromesso», precisa la guida turistica Manuela Fa, che insieme ai volontari di Legambiente e a un gruppo di studenti accompagnerà il pubblico di Gustando Marceddì alla torre di avvistamento di epoca spagnola. «Dalla torre, si potrà osservare il patrimonio naturalistico di Marceddì nella sua interezza», afferma Manuela Fa. I più coraggiosi, invece, potranno accomodarsi sulle barche dell’associazione Diportisti Capo Frasca, per partire per un’escursione nella valle di Marceddì. «Sarà un tour lungo il litorale di Capo Frasca, dalla base Nato fino a Torre Nuova. Si potrà vedere l’insediamento dei soldati della Seconda Guerra Mondiale e anche la colonia dei fenicotteri non molto distante», illustra Giuseppe Corrias, il presidente dell’associazione.