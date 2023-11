Rapine in strada: numeri in aumento 

L’ultimo episodio è dei giorni scorsi: due uomini, in via Salaris, hanno aggredito un 45enne portandogli via lo zaino. Sono fuggiti ma uno, un trentenne di Monserrato, è stato poi rintracciato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia che lo hanno denunciato per rapina in concorso e lesioni personali, mentre il complice è ricercato. La vittima ha riavuto indietro lo zaino ma ha riportato delle ferite ed è stata accompagnata in ospedale. E anche se non si è davanti a un’emergenza, gli scippi e le rapine in strada sono in costante crescita: nel 2022, in città e nel sud dell’Isola, ne sono state denunciate 80, un numero che si avvicina a quello del 2019 (erano state 86) prima del calo dovuto al Covid e alla limitazioni di spostamento che si sono state.

Nessuna banda

«Ci sono alcuni episodi ma non siamo davanti a una situazione allarmante. Cagliari da questo punto di vista è tranquilla», fanno sapere le forze dell’ordine. E soprattutto non ci sono bande specializzate: «Gli autori», spiega ancora chi quotidianamente è impegnato nei servizi in strada, «sono quasi sempre sbandati, tossicodipendenti o malviventi occasionali in cerca di soldi da spendere poi per acquistare della droga. Non c’è alcun segnale che faccia pensare all’esistenza di gruppetti che compiono rapine su commissione». E quando ci sono stati dei casi ravvicinati, soprattutto se commessi nelle stesse zone, i responsabili sono stati identificati. Dal comando provinciale dei Carabinieri aggiungono: «La Sardegna è tra le regioni più tranquille d’Italia e Cagliari è sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda le città e i capoluoghi».

I dati

Secondo i numeri delle denunce, come emerge dai dati dell’Istat, Cagliari per quanto riguarda le rapine in strada è a metà classifica tra le 106 città prese in considerazione: 55esimo posto. L’anno scorso le aggressioni – finalizzate a rubare borse, portafogli, oggetti in oro – sono state 80: rapine nelle strade o nelle piazze. Così dopo due anni di numeri in netto calo (67 nel 2021 e 52 nel 2020), diminuzione collegata al Covid e ai periodi di chiusure e divieti, la situazione è ritornata quella del periodo pre pandemia quando le denunce per rapina in strada erano state 86 (2019). E l’anno precedente erano state 70. Anche i numeri complessivi delle rapine (in casa e in pubblici esercizi) segue lo stesso andamento: dopo un calo nel 2020 e nel 2021, l’anno scorso c’è stata una ripresa nelle denunce presentate alle forze dell’ordine.

