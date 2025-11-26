VaiOnline
Decimomannu.
27 novembre 2025 alle 00:17

Rapine e furti in serie, è allarme 

Un bandito a mano armata ha seminato il panico nella parafarmacia 

Paura e rabbia a Decimomannu per i recenti episodi di microcriminalità che hanno colpito alcune attività commerciali e abitazioni private. L’ansia collettiva si sta facendo sentire soprattutto a pochi giorni di distanza da una rapina armata ai danni della parafarmacia in via Delle Aie. Ma non solo: furti e scassi si sono verificati nel laboratorio di analisi cliniche Biotest, all’istituto superiore “Meucci-Mattei”, nell’agenzia di assicurazione di Stefano Murenu, al Centro sociale, nei locali del “Circolo tennis” e in alcune abitazioni private.

Arma in pugno

Sabato sera la titolare della parafarmacia si è trovata davanti un uomo incappucciato col passamontagna e con una pistola in mano. Se vera o giocattolo non si sa. La donna ha allertato i carabinieri, arrivati prontamente sul posto dalla stazione di Decimomannu guidati dalla comandante, la 35enne Federica Puggioni: «L’allarme c’è - ha confermato la marescialla - ma riguarda tutto l’hinterland cagliaritano». Se alcuni casi sono stati denunciati, altri stanno passando di bocca in bocca: «Più di qualcuno ha formalizzato la denuncia, cosa che consigliamo di fare sempre», dice la comandante dei carabinieri.

Le indagini

Accertamenti e indagini sono ora in corso: «Stiamo cercando di capire se si tratti di reati commessi da una o più persone», prosegue la sottuficiale dell’arma. Le videocamere di sorveglianza comunali sono tante, ma non sufficienti a monitorare tutte le vie di fuga: «Anche per questo stiamo portando avanti una campagna di sensibilizzazione, a cominciare proprio dalle farmacie, affinché si dotino di un proprio impianto di allarme e videosorveglianza», dice la marescialla Puggioni. Una campagna che proseguirà anche a Decimoputzu e a Villaspeciosa.

L’impegno

Intanto la presenza dei carabinieri è costante: «Una nostra pattuglia a bordo di una gazzella - ha proseguito la comandante della stazione dei carabinieri - monitora il territorio 24 ore su 24. Tuttavia è impossibile controllare tutto nel medesimo istante, per questo abbiamo un fondamentale bisogno della collaborazione dei cittadini».

I casi che si stanno registrando sono di lieve entità, ma comunque creano allarmismo: «Ci stiamo confrontando con i colleghi delle altre stazioni del circondario per capire se il “modus operandi” dei malviventi sia il medesimo», ha concluso la comandante.

A conoscenza dei fatti anche la sindaca Monica Cadeddu: «I carabinieri hanno già adottato azioni concrete: è stata aumentata la presenza di uomini sul territorio, dando garanzie di un controllo più capillare e un monitoraggio quotidiano. Capisco la sensazione di insicurezza dei concittadini, ma l’operato dei militari della nostra stazione sta producendo riscontri tangibili».

