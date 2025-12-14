Rapine e assalti, armi dalla Corsica  

Armi da guerra tracciabili, armi d’assalto che potrebbero portare gli investigatori sino ai responsabili delle rapine ai portavavalori e al caveau Mondialpol di Caniga (2024). Le indagini della Dda hanno trovato le prove del “corridoio” Corsica-Gallura creato per mettere insieme l’arsenale della banda che l’anno scorso ha colpito sulla 131 (Siligo) e poi a Sassari nella sede della Mondialpol. Ci sarebbe la prova della provenienza diretta delle armi dalla Corsica, in particolare munizionamento, fucili d’assalto ed esplosivo militare che fanno parti di lotti sicuramente provenienti dall’isola perché oggetto anche di altre inchieste, anche internazionali. La magistratura francese si è occupata, senza grandi risultati, della proliferazione di armi pesanti in Corsica, ma il tema vero è quello dei legami fortissimi tra esponenti dei nuovi clan corsi (se ne contano almeno venti) con le bande specializzate negli assalti paramilitari a portavalori e caveau. E a questo punto non si può escludere neanche la partecipazione diretta di alcuni corsi nelle rapine dell’anno scorso.

Import di armi

Secondo alcuni alti funzionari francesi, in Corsica gli spostamenti delle armi da guerra avvengono anche grazie all’infiltrazione delle organizzazioni criminali nei “servizi statali”. Ex prefetti hanno descritto una situazione che vede gli stessi ambienti nazionalisti corsi in grande difficoltà, davanti alla pervasiva presenza dei gruppi mafiosi locali (lo scorso anno 18 omicidi e una ventina di tentati omicidi). Uno degli ambiti operativi della nuova mafia corsa è proprio il traffico di armi pesanti, favorito dai legami con soggetti attivi in Nord Africa e Marsiglia. I territori di Olbia, Padru, Buddusò, Alà dei Sardi e di alcuni centri dell’Alta Gallura sono il teatro della stretta collaborazione tra i corsi e i presunti responsabili degli assalti del 2024. Lo stoccaggio delle armi e le simulazioni delle rapine sarebbero avvenuti in località che sono già emerse in altre importanti inchieste (evasione Raduano). Il Nord Est dell’Isola si conferma retrovia per la preparazione dei colpi, ma il dato allarmante è il legame stabile tra i clan della mafia corsa emergente e i presunti organizzatori degli assalti di Siligo e Caniga.

