Rapine ai money transfer: tre in cella 

Dopo aver messo a segno una rapina, picchiando e derubando lo scorso giugno di 31mila euro un 53enne cittadino indiano titolare di un money transfer alla Marina, avrebbero progettato altri colpi in attività simili gestiti da stranieri ma anche in centri scommesse e tabaccherie. Ma ieri mattina Gabriele Melis, 45 anni di Pirri, e Marco Melis (33) di San Michele, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale per la rapina di sei mesi fa e, insieme a Oussama Moi (37) di Sant’Avendrace, per un tentato colpo allo stesso gestore di money transfer oltre ad altre azioni interrotte preventivamente dagli investigatori. I militari, ieri mattina, hanno eseguito le tre ordinanze di custodia cautelare in carcere disposte dalla gip Elisabetta Patrito su richiesta del sostituto procuratore Gilberto Ganassi.

Interrogatori

I tre, assistiti dagli avvocati Fabio Basile (per Marco Melis), Gian Michele Sideri e Umberto Roberto Argiolas (per Gabriele Melis) e Stefano Basciu e Roberta Cannas (per Oussama) verranno sentiti domani dalla giudice per l’interrogatorio di garanzia e potranno nel caso fornire la loro versione sulle accuse contenute nell’ordinanza.

Le indagini

L’operazione che ha permesso di bloccare, come ricostruito dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale coordinati da Daniele Credidio e comandati da Nicola Pilia, un gruppo che si stava specializzando in colpi ai danni di alcune attività come centri scommesse e money transfer, è iniziata dopo la rapina dello scorso 4 giugno in via Cavour, a pochi passi dalla sede del Consiglio regionale. Secondo le accuse, ad agire sarebbero stati i due Melis: uno coperto da passamontagna avrebbe aggredito il 53enne indiano diretto alle poste per depositare gli incassi dell’agenzia di trasferimento denaro, con sede in via Sant’Eulalia, per poi scappare sullo scooter con alla guida il complice. La ricostruzione di questo episodio ha avuto una svolta grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e al fatto che qualcosa sia emerso da un’altra inchiesta.

La ketamina

Gli investigatori oltre a risalire ai due Melis, accusati della rapina, sono arrivati anche a un terzo uomo, Oussama Moi, recentemente arrestato per il trasporto di ketamina insieme a un complice. Il 37enne si trovava così ai domiciliari. Ma le indagini avrebbero permesso di verificare la sua presenza nel trio che aveva progettato un’altra rapina: dopo aver effettuato una serie di sopralluoghi e verifiche, i tre – come ricostruito dai carabinieri – avevano deciso di agire per poi desistere vista la presenza di una pattuglia dell’Arma proprio nel money transfer individuato per il colpo. E dalle intercettazioni avrebbero programmato altre azioni neutralizzate preventivamente dagli investigatori. Ieri mattina il blitz anche per evitare, visto il periodo delle feste di Natale e Capodanno, possibili nuove incursioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA