Rapine ai minorenni: condanna a 5 anni 

A marzo gli investigatori della Mobile lo avevano bloccato a Milano appena sbarcato da un volo proveniente da Cagliari. Il diciottenne Gianni Mura era accusato di aver rapinato, insieme a diversi complici, almeno sei minorenni alla Marina. Ora è arrivata la condanna, con patteggiamento, a cinque anni. Lo ha deciso ieri mattina la giudice Giulia Tronci con rito abbreviato. Il ragazzo è difeso dall’avvocato Marco Lisu.

I raid

Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Davide Carboni in stretta collaborazione con il pm titolare dell’inchiesta Daniele Caria, Mura è stato riconosciuto responsabile di almeno sette episodi, tra tentati e riusciti, tra il novembre 2024 e marzo 2025. Ha agito, come ricostruito dagli agenti della Polizia, sempre con dei complici, prendendo di mira minorenni incrociati quasi per caso alla Marina. Le indagini hanno permesso di far emergere anche le azioni violente, con aggressioni fisiche, e le minacce utilizzando anche spray urticante o un coltello. Azioni praticamente identiche: il gruppo di rapinatori accerchiava la giovanissima vittima chiedendo che consegnasse la catenina d’oro indossata. Alla fine la catena veniva strappata dopo le minacce. In un caso è stato utilizzato anche lo spray per immobilizzare uno dei ragazzini rapinati e un amico intervenuto in sua difesa. In un’altra occasione la vittima, sempre un minorenne, era riuscito a fuggire, evitando così di essere derubato.

Il tentativo di fuga

Grazie alle indagini avviate dopo le querele presentate dalle giovanissime vittime, i poliziotti della Mobile erano riusciti a risalire al cagliaritano Mura. Ed è stato necessario intervenire prima che potesse lasciare la Sardegna e probabilmente l’Italia. Probabilmente avendo saputo di essere stato identificato, il diciottenne aveva acquistato il biglietto aereo da Cagliari a Milano. Poi, secondo gli inquirenti, avrebbe raggiunto la Germania, dove aveva abitato in passato. A questo punto i poliziotti sono intervenuti quando la Polizia di frontiera di Malpensa ha segnalato la presenza di Mura nell’aeroporto milanese. Bloccato dagli agenti è stato accompagnato nel carcere di Busto Arsizio e poi trasferito nel penitenziario di Uta. Dopo la convalida, era stato disposto il giudizio immediato. E nell’udienza di ieri è arrivata la condanna. Alcuni dei complici sarebbero già stati individuati. Ma le indagini vanno avanti. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA