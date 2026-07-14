Rapinatori in trasferta condannati a Grosseto 

Nicola Nieddu, 29 anni, e Alessandro Demurtas (20), entrambi di Arzana, sono stati condannati rispettivamente a 1 anno e 5 mesi e 1 anno e 7 mesi. Il gup del Tribunale di Grosseto, Giuseppe Coniglio, li ha dichiarati responsabili della rapina a mano armata al Carrefour della cittadina toscana avvenuta il 27 marzo 2025. Il pm, Carmine Nuzzo, aveva richiesto per gli imputati una condanna a 3 anni e 6 mesi. Il giudice, dopo l’arringa dell’avvocato Marcello Caddori, difensore di Nieddu, che ha sostituito in Aula per la discussione il collega Fabio Costa (legale di Demurtas), ha accolto le richieste formulate dalla difesa riqualificando il reato e riconoscendo le attenuanti della lieve entità della rapina che ha garantito agli imputati il ridimensionamento della pena rispetto a quella sollecitata.

Nella circostanza, due persone con il cappuccio della felpa tirato sopra il cappello e una sciarpa a coprire parte del volto, si erano lanciati sull’unico cassiere in servizio. Il dipendente era stato prima minacciato con un coltello (impugnato da Demurtas), poi immobilizzato. Dopodiché i due rapinatori erano fuggiti con il malloppo, più o meno 500 euro. Il pubblico ministero aveva contestato loro anche la detenzione di droga e armi di cui erano stati trovati in possesso nella stanza d’albergo dove soggiornavano dai giorni precedenti la rapina e dove li avevano arrestati. (ro. se.)

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