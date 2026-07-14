VaiOnline
Arzana.
15 luglio 2026 alle 00:47

Rapinatori in trasferta condannati a Grosseto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nicola Nieddu, 29 anni, e Alessandro Demurtas (20), entrambi di Arzana, sono stati condannati rispettivamente a 1 anno e 5 mesi e 1 anno e 7 mesi. Il gup del Tribunale di Grosseto, Giuseppe Coniglio, li ha dichiarati responsabili della rapina a mano armata al Carrefour della cittadina toscana avvenuta il 27 marzo 2025. Il pm, Carmine Nuzzo, aveva richiesto per gli imputati una condanna a 3 anni e 6 mesi. Il giudice, dopo l’arringa dell’avvocato Marcello Caddori, difensore di Nieddu, che ha sostituito in Aula per la discussione il collega Fabio Costa (legale di Demurtas), ha accolto le richieste formulate dalla difesa riqualificando il reato e riconoscendo le attenuanti della lieve entità della rapina che ha garantito agli imputati il ridimensionamento della pena rispetto a quella sollecitata.

Nella circostanza, due persone con il cappuccio della felpa tirato sopra il cappello e una sciarpa a coprire parte del volto, si erano lanciati sull’unico cassiere in servizio. Il dipendente era stato prima minacciato con un coltello (impugnato da Demurtas), poi immobilizzato. Dopodiché i due rapinatori erano fuggiti con il malloppo, più o meno 500 euro. Il pubblico ministero aveva contestato loro anche la detenzione di droga e armi di cui erano stati trovati in possesso nella stanza d’albergo dove soggiornavano dai giorni precedenti la rapina e dove li avevano arrestati. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Sardi nella morsa del caldo

l A. Carta, Murru
Camera

L’ira gelida di Meloni: «Ora una riflessione»

Le trattative, l’ottimismo, poi il ko in Aula E ora spunta l’ipotesi di elezioni a ottobre  
L’emergenza

Paura a Carbonia assediata dalle fiamme

Quattro incendi nel giro di poche ore, arrivano due Canadair e quattro elicotteri 
Fabio Murru
Altra giornata di passione per la Continuità territoriale

Aerei, ancora problemi: salta un Roma-Cagliari e il volo dopo fa ritardo

A bordo alle 9.30 anche la presidente Todde Convocato d’urgenza l’Ad di Aeroitalia 
Alessandra Carta
Il caso

Battaglia sulle fonti di Report

Urso: la Rai le verifichi. Opposizione e Fnsi: giù le mani dal giornalismo 
La crisi

La marcia indietro di Trump su Hormuz

E mentre iniziano i colloqui romani sul Libano annuncia: «Israele si ritiri» 