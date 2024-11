Rapinatori armati messi in fuga da una novantenne 

Inviato

Gesico. «È stato un attimo, non ho fatto in tempo ad avere paura. Non lo so com’è successo. Forse il braccio me l’ha mosso qualche santo». Teresa Dessì ha 90 anni, un sorriso contagioso e non vuole darsi arie. Eppure è stata lei, qualche giorno fa, a mettere in fuga i tre rapinatori mascherati, uno armato di pistola, che sono entrati nella casa dove abita col marito Giovanni Manca, 99 anni fra dieci giorni, e un figlio disabile di 52. «Quello con la pistola – racconta Manca – mi ha detto una sola parola, in italiano: “ Soldi ”. Io gli ho risposto, in sardo, che soldi non ne abbiamo». Un istante dopo sua moglie ha strappato dal volto di uno dei tre la mascherina chirurgica che indossava. E quelli sono scappati.

Mascherati

È successo intorno alle 18 di venerdì scorso in una casa di via Campo sportivo circondata da un cortile il cui cancello era, come sempre, aperto: si usa ancora così, in questo paesino di 730 anime dove tutti si conoscono e al massimo si registra qualche furto nelle campagne. Rapine a casa di anziani indifesi, qui, non se ne sono mai viste.

«Io – riprende “tzia” Teresa – ero nel cucinino. Mio marito e mio figlio erano già a tavola: la minestrina per Giovanni era già pronta, stavo scaldando la cena per mio figlio. Non ho sentito la porta di casa aprirsi. Ho solo sentito quella frase di mio marito: “ Dinai non di teneus ”. A voce alta. Mi sono affacciata in soggiorno e mi sono trovata davanti questo giovane». D’istinto ha sollevato un braccio e gli ha strappato dal muso la mascherina. «Ha fatto due occhi così, grandi grandi». L’ha riconosciuto? «No. Mai visto prima: secondo me non è di Gesico. Mi è sembrato un bel giovane, sui 22-25 anni, alto e magro». Il faccia a faccia è durato pochi istanti: il “bel giovane”, prima di scappare a mani vuote insieme ai complici, l’ha spintonata. La novantenne ha perso l’equilibrio, sbattendo contro il mobiletto che nasconde al suo interno la sua fedele macchina per cucire e cadendo per terra: « De costau », precisa, “ di fianco ”. Così l’hanno trovata, qualche minuto più tardi, i carabinieri della Stazione del paese: l’hanno tirata su, hanno ascoltato il racconto suo e di suo marito, poi uno si è chinato e, da sotto una sedia, ha raccolto la mascherina chirurgica strappata al rapinatore.

La pistola

«La pistola era nera», continua il marito: «Quello me la puntava contro tenendola con la mano sinistra». Alla coppia i militari hanno chiesto se avessero notato, sull’arma, “qualcosa di rosso”: «Niente». Chissà se era vera o una scacciacani senza il tappo di sicurezza. Meglio non saperlo, per Giampiero Manca, l’altro figlio maschio della coppia rimasto a vivere in paese insieme a due sorelle, Paoletta e Bonaria (gli altri cinque figli vivono tutti fuori): ora, a turno, uno di loro o dei loro figli la notte resta a dormire nella casa con gli anziani: «Siamo preoccupati», dice Giampiero. «Noi però di paura non ne abbiamo», dice sicuro il padre. «Ma non dite che siamo coraggiosi», sorride ironica la moglie: «Dopo avere strappato la mascherina a quell’uomo ho pensato: “Como mi boccinti” ». “ Adesso mi uccidono ”.

Ben informati

«L’episodio ha suscitato allarme nella popolazione», sospira il sindaco, Terenzio Schirru: «Il paese non è abituato a fatti così gravi». Forse i rapinatori non sono di Gesico ma sembrano essere stati molto bene informati, sia sulle abitudini dei due anziani presi di mira sia sul sistema di videosorveglianza che l’amministrazione comunale ha fatto installare in paese per prevenire atti vandalici. Diverse telecamere quel giorno hanno ripreso il passaggio dell’auto usata dai rapinatori, una Fiat Punto nera. Per fare il colpo l’hanno parcheggiata nel piazzale accanto al campo sportivo: «Dietro un albero, nell’unico punto dove la telecamera non li avrebbe ripresi», sottolinea Schirru. La targa? «Purtroppo non è leggibile dalle immagini. Tutti gli ingressi del paese sono presidiati da telecamere dotate di sistema per la lettura delle targhe, tranne uno, secondario. E la Punto è arrivata proprio da quello». L’ingresso dà su una strada di penetrazione agraria che riconduce alla Statale 128: «Presto anche quello sarà dotato di telecamera con lettura targa», promette il sindaco.

