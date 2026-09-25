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Samassi.
26 settembre 2026 alle 00:33

Rapinatori a casa del sacerdote 

Paura per don Pittau: aggredita la donna che se ne prende cura 

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Paura ieri in pieno giorno a Samassi: due uomini incappucciati si sono presentati in centro storico nella casa in cui vive, con alcuni familiari, il sacerdote 90enne monsignor Bruno Pittau, per 40 anni parroco a Serramanna fino al suo pensionamento e al ritorno nel suo paese di origine Samassi. I due ladri volevano svaligiare l’appartamento, ma forse sono rimasti spiazzati dalle urla di una familiare della vittima e sono fuggiti. Sono intervenuti i carabinieri della stazione e della Compagnia di Sanluri.

Le reazioni

Il tentato assalto in pieno giorno fa ripiombare il paese nella paura dopo che poco meno di un anno e mezzo fa a Samassi si sono registrati non meno di trenta furti. La sindaca Beatrice Muscas esprime i sentimenti della comunità: «È successo in pieno giorno, sono sconcertata: questo è un paese tranquillo, siamo spiazzati. Non solo per l'aggressione in sé, gravissima, ma anche perché avvenuta a danno di una persona anziana. È preoccupante questo aspetto e il fatto che non ci si possa mai sentire tranquilli. Samassi è un luogo dove le persone convivono serenamente».

Gli accertamenti

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per cercare eventuali impronte lasciate dai malviventi. Per le indagini potrebbero essere utili le telecamere in funzione in diversi punti del centro storico: si spera in una svolta nelle indagini. Ora il paese ha paura come nella primavera del 2025, quando ignoti entravano in aziende anche senza rubare granché, spesso poche decine di euro, però danneggiavano le porte e spaccavano le vetrine.

L’assalto

Per fortuna, spavento a parte, non c’è stato nessun segno di violenza nei confronti dei familiari e di monsignor Bruno Pittau, nato a Samassi 90 anni fa da una famiglia molto religiosa in cui c’erano quattro fratelli, tutti sacerdoti. Uno di loro, Tonio, è morto in un incidente lungo l’Orientale nel 1988, quando era parroco della Cattedrale a Cagliari. I familiari si sono sempre detti convinti che sia stato assassinato, ma purtroppo l’inchiesta giudiziaria non è mai arrivata a una verità. E anche oggi, a distanza di quasi 40 anni la vicenda rimane un giallo irrisolto.

(ha collaborato

Isabella Marras)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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