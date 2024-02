Rapinatore solitario in fuga con un bottino di cento euro 

Un rapinatore solitario ieri pomeriggio ha fatto irruzione nel supermercato Sisa di via Sauro a La Caletta. Il blitz è stato messo a segno in maniera fulminea, intorno alle 16.30 alla periferia della borgata marina. A volto coperto e armato di pistola il malvivente ha puntato dritto verso l’unica cassiera presente, costringendola a consegnargli i soldi che in quel momento si trovavano nella cassa: alla fine appena 100 euro.

Un bottino misero anche perché il supermercato aveva appena riaperto i battenti. Il rapinatore una volta ottenuto i soldi si è subito dileguato a piedi. In pochi attimi nella zona è scattato il piano anticrimine da parte degli agenti del commissariato di Siniscola, che dopo aver ricevuto la segnalazione, si sono precipitati sul posto. Gli investigatori, coordinati dal dirigente Giuseppe Cambedda, dopo aver ascoltato il racconto della cassiera, si sono messi subito alla caccia del rapinatore. Nella zona sono stati istituiti diversi posti di blocco, ma del malvivente solitario non si è trovata traccia. Probabilmente ad attenderlo c’era qualche complice che potrebbe averlo aiutato a dileguarsi magari a bordo di un’auto. Si tratta comunque di ipotesi sulle quali stanno lavorando gli agenti di polizia. Le indagini sono andate avanti per diverse ore e gli inquirenti, tra le altre cose, hanno preso visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di cui è dotato lo store.

