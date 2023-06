Rapinatore solitario alle Poste 

«Dammi tutti i soldi e stai zitto»: il rapinatore guarda l’impiegato nel piccolo ufficio postale di Vaccileddi e gli assesta un colpo alla testa. L’irruzione nel piccolo presidio di Poste Italiane è durata pochissimi minuti, alle 14,30 il bandito, armato con una pistola e mascherato (casco integrale da motociclista), era già in fuga sulla sua motocicletta. È stato l’impiegato, ancora dolorante, per il colpo preso alla testa, a dare l’allarme ai Carabinieri. E subito è partita la caccia all’uomo in tutta la zona. ll rapinatore stando a indiscrezioni, si è allontanato con un bottino di circa 90mila euro. Nella fuga avrebbe percorso delle strade dove sono attive telecamere ed è stato sicuramente inquadrato dai sistemi di videosorveglianza. Anche l’ufficio postale della frazione di Loiri è dotato di telecamere. Il presidio di Poste Italiane ora ha il poco piacevole primato di unico ufficio visitato dai rapinatori per due volte in sei anni.

Rapinato due volte

E il responsabile dello sportello malmenato ieri pomeriggio è lo stesso che ebbe la sfortuna di trovarsi a tu per tu con i banditi il 4 dicembre del 2017. Il responsabile dell’ufficio è stato soccorso dal personale del 118, le sue condizioni non sono gravi. Si parla di escoriazioni e ferite che possono essere curate in pochi giorni. A differenza dell’assalto di sei anni fa, dentro il presidio di Poste Italiane non c’erano clienti. Il contante è stato prelevato da una cassaforte, la vittima del bandito motociclista è stata costretta a svuotare la cassa blindata. Le indagini non sono semplici, le tracce lasciate dal rapinatore sono veramente poche. L’uomo armato e mascherato ha detto due parole e poi si è allontanato. Troppo poco per avere una idea della sua provenienza. I Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia insieme al personale della Polizia di Stato ha organizzato una battuta che è andata avanti per tutta la notte, non è escluso che il bandito sia stato aiutato da un’altra persona.

Un posto pericoloso

Il sindaco di Loiri, Francesco Lai, ha scritto all’amministrazione postale dopo il 2017, chiedendo il rafforzamento delle misure di sicurezza per gli uffici del paese e della frazione di Vaccileddi. Dice il segretario regionale della Cisl Poste, Bruno Brandano: «Sono state adottate misure di sicurezza, il problema è la posizione dell’ufficio. Bisogna pensare ad altri interventi, compreso lo spostamento».

