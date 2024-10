Rapinatore pentito chiama la polizia: ho colpito altre due volte, arrestatemi 

MILANO. Era da poco uscito dal carcere dopo aver espiato una condanna per rapina e nei giorni scorsi ne ha commesse altre due, in negozi di articoli per pulizia e cosmetici. Ma poi si è ravveduto e ha chiamato la polizia, a cui ha confessato i colpi messi a segno e quello che stava per commettere (in questo caso il bersaglio doveva essere l’Arcaplanet, un negozio di articoli per animali domestici). L’uomo, un italiano di 49 anni, ha chiamato il numero unico di emergenza intorno alle 20 di mercoledì sera. Agli agenti ha detto di aver colpito in due punti vendita Tigotà e Caddy’s, nel primo caso armato di una pistola (che non è stata trovata) e nel secondo con un’altra arma. Le immagini delle telecamere di sorveglianza di Tigotà lo hanno effettivamente ripreso, confermando la sua autodenuncia. Nel video l’uomo indossa gli astessi abiti che aveva quando si è consegnato agli agenti, che lo hanno fermato e riportato in carcere.

