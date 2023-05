Rapinatore incastrato grazie alle telecamere, la vittima lo riconosce 

Incastrato dalle telecamere di videosorveglianza un 61enne è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Quartu per tentata rapina ai danni di una impiegata di 32 anni.

L’uomo aveva atteso l'uscita dal cancello dello stabilimento dove lavora la vittima, figlia del titolare dell’azienda. All’uscita, la ragazza ha atteso in auto la chiusura del cancello automatico dello stabilimento, quando l’uomo ha aperto lo sportello dell’auto, strattonandola e chiedendole di consegnare i soldi che pensava tenesse nella borsetta. Con grande coraggio la ragazza ha però pigiato il piede sull’acceleratore scappando. A quel punto il malvivente si è allontanato a mani vuote.

Immediata la denuncia. Sono state le immagini di una delle tante telecamere piazzate nella zona a consentire agli inquirenti di risalire subito al presunto mancato rapinatore. L’uomo era stato abile a evitarle tutte meno l’ultima. Non si era infatti accorto della presenza di un occhio elettronico piazzato in prossimità della propria auto che ha ripreso anche il numero di targa. Una circostanza che ha facilitato il lavoro dei carabinieri, che hanno inserito la sua foto in un apposito album. Così, a seguito di una ricognizione fotografica, la vittima lo ha riconosciuto, dopo che i carabinieri lo avevano già individuato tra i sospettati.

Sono state verificate anche le immagini immortalate dalle telecamere nei giorni precedenti il mancato colpo. I carabinieri hanno così scoperto che il 61enne aveva compiuto diversi sopralluoghi nella zona: un colpo insomma studiato ma fallito grazie al coraggio della ragazza.

