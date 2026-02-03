Rapinatore in azione nella tabaccheria 

«Dammi i soldi». Ha estratto un coltello e racimolato il denaro, biglietti gratta e vinci e qualche stecca di sigarette, in tutto un valore di poco più di 2 mila euro. Rapina a mano armata ieri mattina, intorno alle 9.30, a Sardara, nella centralissima via Oristano, presso la tabaccheria Sala Slot, di proprietà di Roberta Cherchi. La donna, dopo essere stata minacciata da un uomo col volto coperto da un passamontagna scuro, mentre brandiva l’arma da taglio, ha consegnato i pochi contanti in cassa in quel momento. Sul posto immediato l’arrivo dei carabinieri della stazione locale, da mesi ospiti nella sede di San Gavino, che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile dal marcato accento straniero.

La rapina

Una giornata come tante per la tabaccaia, originaria di Pabillonis, che gestisce il punto vendita assieme al marito Andrea e una commessa, ma ieri mattina era sola. All’improvviso un uomo con il volto coperto e armato di coltello, ha fatto irruzione nel locale, puntata l’arma contro la titolare e urlando «Voglio tutti i soldi». La donna non ha avuto scelta, ha consegnato i soldi i contanti in cassa, mentre il ladro staccava da un filo alcuni biglietti gratta e vinci e si impossessava di diversi pacchetti di sigarette, varie tipologie e vari prezzi, infilando tutto ciò che ha potuto sottrarre dentro un borsone. Portato a termine il colpo in pochi minuti, il malvivente è uscito e si è dileguato a piedi nelle vie della cittadina termale, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini per identificare il ladro. Al vaglio dei militari dell’Arma i filmati del sistema di videosorveglianza esterna del locale che hanno ripreso le immagini. Ci sono anche le diverse testimonianze raccolte dai clienti e dai passanti, a partire dal racconto della stessa vittima. Ciascuno potrebbe fornire indizi utili per risalire all’identità del rapinatore solitario che potrebbe avere i minuti contati. Intanto, ieri pomeriggio, i titolari della tabaccheria si sono recati presso la caserma dei carabinieri per formalizzare la denuncia. Il passa parola del grave fatto ha raggiunto ogni angolo del paese. «Un conto è vedere in televisione o leggere sui giornali che uno ti punta un coltello, altra cosa è sapere che si trova a due passi da casa», hanno commentato tristemente gli anziani nel piazzale del Municipio.

