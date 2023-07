Rapinato in casa da due malviventi 

Rapina a mano armata nella villetta di un ex panettiere di Lanusei. I due banditi, con volto coperto, sono entrati in azione martedì sera in via Alisei, dove Giuseppe Vacca abita insieme alla moglie. Hanno portato via denaro e sono fuggiti con la Panda del pensionato. Il fatto è accaduto dopo le 21, quando la banda ha fatto irruzione all’interno della proprietà di Vacca. L’ex panettiere è stato sorpreso in giardino e i banditi lo hanno minacciato con una pistola, intimandogli di accompagnarli dentro per consegnare loro i soldi. Vacca avrebbe obbedito consegnando dei soldi alla banda.

Attimi di tensione nell’abitazione con vista sulla baia di Porto Frailis. I banditi, dopo aver rovistato in casa, sono scappati a bordo della Panda, una delle macchine di proprietà dell’uomo. Un'azione rapida, portata a termine dai malviventi con decisione alla quale i padroni di casa non hanno opposto resistenza, consegnando loro quanto chiesto. Nessuno è rimasto ferito durante la rapina, a parte il notevole spavento per l'improvvisa irruzione e la presenza delle armi puntate. All’ex panettiere, che dopo una vita di sacrifici nella sua Lanusei, dove era titolare di un forno per la produzione di pane tipico, ha messo radici a Porto Frailis, non è rimasto altro da fare che chiamare il Nue, il numero unico di emergenza che ha trasferito l’allarme alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Lanusei. I lampeggianti delle gazzelle hanno illuminato la collinetta sul crinale che divide Porto Frailis da San Gemiliano.

Da quantificare il bottino. I militari hanno avviato le indagini facendo riferimento anche alle telecamere che sorvegliano il quartiere. Ora è caccia ai responsabili dell’assalto alla villetta. (ro. se.)

