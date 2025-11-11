VaiOnline
Caserta.
11 novembre 2025 alle 01:39

Rapinato furgone per il trasporto di quotidiani 

Caserta. Un furgone che trasportava le copie di tre quotidiani è stato assaltato da quattro persone incappucciate in un raid portato a termine a Roccarainola, in provincia di Napoli, dove era in viaggio dopo aver caricato i giornali nella tipografia di Caserta, dove vengono stampati. Dopo alcune ore il mezzo è stato ritrovato a Casalnuovo, sempre nell'area nolana. All'interno, però, non c'erano più le copie di “Metropolis”, “Il Roma” e “Il Sannio Quotidiano”, tre testate particolarmente legate al territorio e che si occupano anche di cronaca e di camorra. Un raid che però, almeno dai primi riscontri investigativi, non è legato direttamente alle redazioni dei giornali o a qualche altro anello della catena che dalle stampa alla distribuzione porta fino alle edicole: il furgone sarebbe servito per compiere una rapina ad un bancomat a San Gennaro Vesuviano. Rapina fallita, visto che l'allarme dell'istituto ha fatto desistere i banditi. Unanime è comunque scattata la condanna per quanto accaduto, a cominciare da Ordine dei Giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa e Sindacato unitario dei giornalisti della Campania. I direttori dei tre giornali, nel corso di una diretta della Tgr Rai della Campania, hanno espresso il loro stupore per quanto accaduto. «È stato - dice Antonio Sasso per il Roma - un agguato in stile camorristico».

