Rapinato da un uomo armato di pistola 

È caccia all’uomo a Tempio dopo l’episodio avvenuto in un deposito commerciale poco lontano dal centro abitato. Un uomo armato di pistola e mascherato nel tardo pomeriggio di lunedì ha atteso l’arrivo del proprietario della struttura ed è entrato in azione. La vittima è stata minacciata e costretto a consegnare tutto il denaro che aveva con e, stando alle indagini in corso, anche alcuni telefoni. Il rapinatore ha agito da solo, almeno all’interno del deposito. Ma non si esclude che un’altra persone attendesse il bandito fuori dall’edificio. L’irruzione e le minacce a mano armata ai danni del commerciante sono durate pochi minuti e poi il bandito si è dileguato in aperta campagna. Il deposito si trova poco lontano dalla zona industriale di Tempio. La vittima (titolare di un’attività commerciale e rivenditore di gpl) ha subito segnalato la rapina ai Carabinieri. Il personale dell’Arma ha iniziato immediatamente le ricerche del bandito, si parla di una persona di bassa statura, robusta, con indumenti di colore scuro. La vittima è stata sentita dai Carabinieri e ha fornito elementi di una certa rilevanza sulla rapina. La zona del deposito è isolata ed è probabile che il bandito abbia controllato il titolare prima di entrare in azione.

