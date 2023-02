Rapinato alla stazione di servizio  

È stato seguito e pedinato sino al rifornitore di benzina di via Vittorio Veneto e poi aggredito e picchiato in modo che consegnasse tutti i suoi soldi: un dipendente comunale di Olbia, Antonello Budroni, 57 anni, è la vittima di una brutale rapina avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì. L’uomo è finito al Pronto Soccorso dove gli sono stati assegnati trenta di giorni di cure per le conseguenze dell’aggressione. Stando a quanto trapela dalle indagini in corso, la vittima avrebbe riportato la frattura di diverse costole. La rapina è avvenuta poco prima dell’una di ieri e nessuno ha assistito ai fatti, ma l’episodio è stato filmato dal sistema di videosorveglianza dell’area di servizio Q8, di via Vittorio Veneto. La vittima è stata scaraventata a terra e colpita con pugni e calci, gli aggressori sono due e sarebbero stati già identificati e fermati dai Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia. I presunti responsabili dell’aggressione (a quanto pare originari del Nuorese) ieri pomeriggio erano in caserma per tutte le attività del caso. Le condizioni della vittima, invece, nonostante la disavventura sono buone.

Aggredito e picchiato

Le indagini sono in corso, i Carabinieri stanno sentendo la vittima ed esaminando alcuni filmati. Stando a quanto già accertato, Antonio Budroni mercoledì sera è andato al bancomat per prelevare del denaro, quindi ha raggiunto l’area di servizio di via Vittorio Veneto per fare il pieno. È molto probabile che la vittima sia stata seguita sin dallo spostamento iniziale, ossia nel tragitto sino al rifornitore di benzina. Qui, mentre l’impiegato comunale scendeva dalla sua auto, si sono materializzate le due persone che hanno iniziato subito a colpire senza sosta la vittima. Budroni, però, sarebbe riuscito a fronteggiare gli aggressori, che hanno fatto di tutto per metterlo fuori combattimento. Invece, il dipendente comunale ha respinto i rapinatori e poi è riuscito a divincolarsi e a scappare. L’uomo, mentre si allontanava dal rifornitore, si è imbattuto in una Gazzella dei Carabinieri. Il personale del Nucleo Radiomobile ha trovato e identificato quasi subito i presunti responsabili dell’aggressione. Ieri il dipendente comunale è stato sentito di nuovo dai Carabinieri e oggi saranno tirate le somme dell’attività di indagine. Il personale dell’Arma ritiene di avere già chiuso il caso, con il fermo delle due persone che avrebbero agito solo per impadronirsi del denaro che Budroni aveva con sé.

