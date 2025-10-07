Rapinati in piazza Yenne con un machete 

Come un film ambientato nelle pericolose metropoli degli anni ‘80. Nel cuore della città con un machete in mano per trovare giovani vittime da derubare. È la quasi incredibile denuncia fatta ieri mattina alla stazione dei carabinieri di Uta da due ragazzi, un minorenne e un 22 enne, che hanno raccontato ai militari una scena assurda per una piccola città italiana: i due giovani si sarebbero infatti imbattuti in pieno centro in un gruppo di coetanei, un componente dei quali avrebbe brandito un machete per estorcere alle due vittime i propri cellulari.

La paura

I ragazzi nel loro racconto alle forze dell’ordine hanno spiegato di essere stati accerchiati e costretti a consegnare i telefoni. Il tutto nel luogo tra i più trafficati e affollati della città. La paura, lo choc e forse la voglia di tornare al sicura nelle proprie case ha spinto i due rapinati a sporgere denuncia a mente fredda e solo il giorno dopo nella stazione di Uta.

Le indagini

Un fatto così grave non può certo essere preso sottogamba, tra l’altro proprio in un quartiere tanto frequentato anche nelle ore più tarde della notte quanto vigilato costantemente da mille occhi elettronici.

Ed è proprio sulle tante telecamere presenti nella zona che i carabinieri stanno concentrando le prime fasi delle indagini. Le verifiche, tuttora in corso, riguardano in particolare l’acquisizione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti nella zona e la raccolta di ulteriori testimonianze, finalizzate a identificare con precisione i presunti autori della rapina.

La possibilità che i colpevoli possano essere identificati in breve tempo è perciò più che probabile. Anche se alcuni particolari inquietanti restano.

Sicurezza

Il primo interrogativo che salta anche ai meno attenti è perché e come una banda possa circolare per le strade della città con un lungo coltello con sé. Soprattutto in una zona della città che recentemente è stata oggetto di numerosi episodi di violenza urbana che hanno richiesto non solo l’istituzione di una zona rossa attorno a piazza del Carmine, ma anche l’intensificazione dei controlli su senzatetto e migranti. Il timore è che proprio il divieto di stazionamento tra via Sassari e via Maddalena abbia forse spinto alcuni malintenzionato nelle zone limitrofe. Compresa la centralissima piazza Yenne.

