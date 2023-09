Rapinata davanti al bancomat, cuoco in cella 

Brutale aggressione martedì notte a Sestu, in via Monserrato, dove una donna di 55 anni è stata aggredita – prima colpita con un pugno al volto e poi trascinata per alcuni metri – subito dopo aver ritirato dal bancomat di Banca Intesa e rapinata della borsa dove aveva i soldi appena prelevati (50 euro) e il telefonino. I carabinieri della stazione di Sestu hanno rintracciato nel giro di poco tempo il responsabile: Simone Farris, 24 anni, cuoco originario di Elmas ma residente in città, è stato arrestato nei pressi della sua abitazione mentre tentava di disfarsi della felpa che indossava al momento dell’aggressione. Recuperato anche lo zainetto sottratto alla vittima con le refurtiva dentro.

Le chiavi perse

I militari guidati dal luogotenente Riccardo Pirali avevano anche le chiavi di casa del sospettato: le aveva perse durante la colluttazione con la vittima insieme allo zaino di lei. «Sono tue queste chiavi?», la domanda secca dei carabinieri ha fatto capire al giovane di essere stato ormai individuato dalle forze dell’ordine. Quelle chiavi erano proprio le sue. Simone Farris, è stato così accompagnato in caserma, accusato di rapina e di lesioni. Alle 9 di ieri mattina era in Tribunale per l’udienza di convalida: il giudice ha confermato l’arresto, disponendo subito l’accompagnamento di Farris in carcere a Uta, n attesa della nuova udienza prevista per il 13 settembre.

Vittima sotto choc

Sotto choc la donna, che è stata colpita al volto, buttata a terra e strattonata violentemente. Per fortuna niente di grave: i medici l’hanno giudicata guaribile in cinque giorni. Masarà più difficile guarire dal terrore. «Ora ha paura», ha confidato ai carabinieri. Lei che non aveva mai avuto problemi a uscire di casa da sola come ha fatto martedì quando è passata al bancomat per ritirare i 50 euro che le servivano per le piccole spese del giorno dopo.

L’aggressione

Tutto è accaduto quando mancava un minuto alle mezzanotte di martedì: la donna si è recata al bancomat, ha prelevato 50 euro conservandoli nello zainetto. Farris ha notato i suoi movimenti. Le ha fatto percorrere alcune centinaia di metri, l’ha raggiunta e ha tentato di sfilarle lo zainetto. La vittima ha reagito, ha urlato è stata scaraventata a terra e trascinata sul marciapiede dove alla fine ha dovuto mollare la presa. Proprio nella circostanza, il malvivente avrebbe perso le chiavi di casa e della sua auto. Lo zaino è stato recuperato dai carabinieri. Dentro, i 50 euro prelevati al bancomat, il cellulare e i documenti della donna rapinata.

RIPRODUZIONE RISERVATA