Rapina un market, arrestato dopo un mese  

Sarebbe un uomo di Sant’Antioco, il rapinatore che il 14 novembre scorso ha assaltato un market discount a Pirri per poi fuggire con un bottino di circa 2.300 euro. Ne sono convinti gli investigatori della Squadra volante e della Squadra mobile della Questura, che hanno arrestato Angelo Cassili, di 55 anni. Nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare per l’ipotesi di reato di rapina aggravata. Sabato la Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato, dopo la decisione del Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, Cassili per l’ipotesi di reato di rapina aggravata in un supermercato. Secondo l’accusa, Cassili sarebbe il rapinatore che lo scorso 14 novembre, con il viso coperto e armato di una pistola e di un grosso pugnale, avrebbe minacciato il personale di un discount di Pirri, facendosi consegnare il denaro contenuto nelle casse.

Le indagini avviate dalla Squadra mobile e della Squadra volante coordinate da Emanuele Fattori e Massimo Imbimbo, condotte anche con l’esame dei filmati della videosorveglianza, avevano portato all’identificazione del veicolo utilizzato dall’uomo, che avrebbe alterato la targa. Nella casa di Cassili a Sant’Antioco sono stati ritrovati il denaro, gli indumenti utilizzati per la rapina, il pugnale e una pistola, che in realtà era una riproduzione. L’uomo è ora nel carcere di Uta.

