Rapina un bar, inseguito e arrestato 

Con il volto scoperto e armato di coltello, irrompe in un bar di Siliqua e lo rapina: dopo un breve inseguimento viene arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata. È successo alle 5,30 di ieri mattina. La titolare del bar “La locomotiva”, in viale Marconi, a qualche decina di metri dalla stazione ferroviaria di Siliqua, aveva sollevato da poco le serrande e iniziato a preparare il servizio delle colazioni.

Un rito quotidiano, interrotto dall’irruzione di Davide Matta: l’uomo, 57 anni, del paese, già noto alle forze dell’ordine, si è diretto verso la donna e, coltello alla mano, le ha intimato di consegnarli il contenuto della cassa, il telefono cellulare e le chiavi dell’auto. La barista non ha avuto possibilità di scelta e ha saggiamente deciso di assecondare le richieste.

L’inseguimento

Il rapinatore, dopo aver intascato i poco meno di 500 euro contenuti nella cassa e ottenuto chiavi e telefonino, è fuggito con la Fiat Punto della donna, non prima di avere lanciato per strada il cellulare appena trafugato, probabilmente per non permettere alla barista di dare l’allarme alle forze dell’ordine. Matta si è diretto verso Cagliari, presumibilmente per acquistare alcune dosi di sostanze stupefacenti.

Alla stazione dei carabinieri, che dista solo qualche centinaio di metri dal locale rapinato, è arrivata tempestivamente la richiesta di aiuto, ed è scattato il piano di ricerca del rapinatore. Le indagini hanno preso subito la strada giusta: solo due ore dopo, la Punto è stata individuata nelle vicinanze della rotonda sulla Provinciale 2, tra Uta e la zona industriale di Macchiareddu. Un’auto dei carabinieri al comando del maresciallo Francesco Pisapia l’ha raggiunta ed è cominciato un inseguimento. Dopo una breve corsa in auto, Davide Matta ha preferito abbandonare l’auto e darsi alla fuga a piedi nelle campagne, ma è stato inseguito e rapidamente raggiunto da un militare che è riuscito a immobilizzarlo.

La cocaina

L’avventura del fuggiasco è terminata nella stazione dei carabinieri del paese, dove, con la perquisizione personale, sono stati rinvenuti quattro dosi di cocaina del peso complessivo di 1,3 grammi, il coltello usato per la rapina e 470 euro, sequestrati in quanto considerati parte della somma trafugata al bar.

Al termine della procedura, Davide Matta è stato messo sotto custodia nella camera di sicurezza del Comando di Iglesias. Nella tarda mattinata, infine, è stato deciso il trasferimento nel carcere di Uta, dove si trova in attesa di giudizio. L’uomo ora dovrà difendersi della pesante accusa di rapina aggravata.

RIPRODUZIONE RISERVATA