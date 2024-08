Rapina per coprire gli abusi dei frati 

NAPOLI . Per far sparire le prove delle condotte sessuali sue e di un altro frate, ha contattato un imprenditore il quale, sfruttando le sue conoscenze negli ambienti criminali, ha organizzato per lui una rapina ai danni di due collaboratori dei presbiteri, già vittime di abusi, sui cui cellulari c'erano video e foto “compromettenti”.

Sospeso dal vescovo

Per i carabinieri e la Procura sono «granitiche» le prove messe a disposizione del gip, che ha disposto l'arresto di due frati e di altre quattro persone. L'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia ha sospeso uno dei due, che ricopre la funzione di parroco. Gli altri quattro, insieme a uno dei religiosi, sono ritenuti coinvolti in una rapina in abitazione (con porta sfondata e inquilini presi a colpi di mazze da baseball) avvenuta in aprile ad Afragola.

Le vittime della rapina erano due collaboratori dei frati, tra cui un migrante, che sarebbero stati costretti in precedenza «a subire atti sessuali»; una costrizione esercitata dagli indagati «abusando delle condizioni di qualità di ministri del culto cattolico».

Strane circostanze

Durante la rapina, ed è questo che ha innescato dubbi, sono stati presi di mira solo i cellulari, uno dei quali sottratto e l'altro rimasto nelle mani del proprietario. Il carcere è stato disposto per il parroco della basilica di Sant'Antonio da Padova di Afragola, padre Domenico Silvestro, accusato di violenza sessuale, e per padre Nicola Gildi, all'epoca dei fatti ad Afragola, raggiunto ieri dai carabinieri in un convento in provincia di Caserta. A lui si contesta la rapina aggravata in concorso e anche la violenza sessuale.

Poi ci sono i due autori materiali del raid: Danilo Bottino, 20 anni, e Biagio Cirillo, 19. Antonio Di Maso, imprenditore 43enne, è invece accusato di avere fatto da intermediario tra il frate mandante e l'organizzatore della rapina, che sarebbe Giuseppe Castaldo, 52 anni, come Di Maso imprenditore di Afragola, ma, secondo gli inquirenti, in contatto con la criminalità organizzata di Marigliano. La necessità di impossessarsi ad ogni costo delle informazioni compromettenti sarebbe scattata, in particolare, dopo l'invio di una lettera, in cui i due collaboratori dei frati (ragazzi tenuti sotto la minaccia di sottrarre loro il sostentamento e il lavoro di cui avevano bisogno) facevano chiaro riferimento, tra l'altro, agli abusi subiti proprio in cambio di assistenza.

