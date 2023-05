Rapina nella villetta a colpi di pistola 

Drammatico tentativo di rapina ieri notte a Capitana: un uomo di 46 anni, Riccardo Aliberti, è stato ferito da un colpo di pistola al petto da un componente della banda che poco prima ha fatto irruzione nella sua villetta a Capitana. I malviventi a quel punto sono fuggiti precipitosamente e a mani vuote, portando via le armi e le maschere che indossavano al momento dell’assalto. Riccardo Aliberti è ora ricoverato al Brotzu, dove l’ha condotto un’ambulanza del 118. A tarda notte, è stato ricoverato in osservazione. La prognosi è legata agli accertamenti clinici in corso. La vittima non corre comunque pericolo di vita.

I primi rilievi

Un episodio gravissimo, quello accaduto nel litorale quartese, dove a entrare in azione sono stati quattro, forse cinque banditi. Carabinieri e polizia indagano per capire se si sia stato davvero di un tentativo rapina finito male o se, dietro il blitz, si possa nascondere un altro movente. Diverse le persone interrogate nella notte: le indagini sono coordinate per i carabinieri dal capitano Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu. Per il commissariato di via Firenze, dal dirigente Michele Venezia. Un’indagine difficile: non si esclude che le forze dell’ordine possano aver già acquisito elementi tali da consentire di chiarire a tempo di record tutta la dinamica e il movente di quanto accaduto nella notte a pochi passi dal mare. Il riserbo delle forze dell’ordine è totale.

Assalto e reazione

Tutto è accaduto a tarda ora: Riccardo Aliberti sembra che fosse nella sua casa sul litorale, quando ha visto un gruppo di sconosciuti avvicinarsi dal cortile. I malviventi aveva il volto coperto da passamontagna, qualcuno era armato e si sarebbero minacciosamente avvicinati al padrone di casa: pare che abbiano intimato ci consegnare il denaro che aveva nella villetta. La reazione della vittima sarebbe stata immediata, i banditi sono indietreggiati e improvvisamente sarebbe partito un colpo di pistola. Il proiettile ha raggiunto la vittima al petto. A quel punto, gli assalitori sono fuggiti velocissimi. A tarda notte non era chiaro chi fosse la persona intervenuta per soccorrere il ferito e lanciare l’allarme al 118 e al 112. Dopo pochi minuti l’arrivo di un’ambulanza medicalizzata del 118, che ha accompagnato il ferito al Brotzu. L’uomo era cosciente. Medicato al pronto soccorso, è stato poi ricoverato.