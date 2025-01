Rapina lampo al mini-market 

Un’azione fulminea. Armato di coltello e con il viso coperto, un uomo è andato dritto alla cassa riuscendo a portare via i soldi della giornata. È stata una rapina lampo quella messa a segno ieri sera nel mini-market “Da Mafalda” in via Oristano a Donigala. Il bottino sarebbe di circa 300 euro, immediato l’intervento dei carabinieri: in tutta la zona è scattata la caccia all’uomo.

Il blitz

Erano da poco passate le 20 e il market era in chiusura. Quando Mafalda Palmas stava per ultimare le solite operazioni di fine giornata, è entrato un uomo. Con il coltello in pugno si è avvicinato deciso alla cassa, pochi passi e, con tono minaccioso, ha intimato alla donna di farsi consegnare il denaro. Non è chiaro se lei avesse già sistemato l’incasso in una borsa prima di andare via, di certo l’uomo è riuscito a prendere i soldi ed è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce nelle stradine buie della frazione.

Le ricerche

Nella fuga avrebbe rimediato anche un colpo di scopa da parte della titolare del negozio che, senza perdere tempo, ha subito dato l’allarme. In via Oristano sono arrivate le pattuglie dei carabinieri e sono scattate immediatamente le ricerche in tutta la zona. I militari hanno sentito a lungo la donna che ha ricostruito quegli istanti in cui è stato messo a segno il colpo. Sono stati visionati anche i filmati delle telecamere che saranno utilissimi agli investigatori per verificare l’accaduto e cercare di risalire al responsabile della rapina. Dai primi riscontri si evince che l’uomo avrebbe agito con sicurezza e che sapeva bene dove andare: evidentemente conosceva le abitudini della titolare che gestisce il market insieme a una figlia. Le indagini vanno avanti.

La rapina di ieri è solo uno degli ultimi episodi che in queste prime settimane dell’anno stanno creando una certa preoccupazione sul fronte della sicurezza fra spaccate nei bar ma anche atti di vandalismo in città e in altre zone dalla Marmilla al Terralbese.

