Rapina in via Roma, scarcerati i due giovani 

Hanno risposto alle domande del gip, parlando di acceso litigio e di una rapina commessa da una terza persona poi fuggita prima dell’arrivo dei poliziotti. E dopo l’interrogatorio di garanzia, Riccardo Fadda Manconi, cagliaritano di 18 anni, e Yorsi Souli, 24 anni, tunisino, accusati di aver rapinato un trentenne in via Roma all’alba di domenica, sono stati scarcerati: il giudice ha disposto i domiciliari per Manconi e l’obbligo di dimora per il giovane straniero. Entrambi sono difesi dall’avvocato Simone Vargiu.

I due finiti in manette dopo essere stati rintracciati in via Sonnino dai poliziotti hanno spiegato di aver discusso con la vittima e che il monopattino e il portafoglio sono stati presi da un terzo giovane, straniero, scappato prima dell’intervento degli agenti delle volanti. La perquisizione sui due aveva dato effettivamente esito negativo. (m. v.)

