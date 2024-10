Rapina in un centro scommesse a Sestu: brutale aggressione, titolare in ospedale  

Sono scesi da un’auto facendo irruzione al centro scommesse di via Cagliari, a Sestu. Una scena stile western con tre uomini mascherati, almeno uno armato di pistola (forse giocattolo): i banditi hanno puntato dritti alla cassa. Erano da poco trascorse le 20: c’erano ancora clienti e qualcuno che percorreva la strada a piedi. Il gestore Dino Deiana del Planet Win 365 ha reagito ma è stato colpito al capo col calcio di una pistola: l’intervento in sua difesa di alcune persone ha costretto i malviventi a una precipitosa fuga portando via una borsa con circa 1.800 euro.

Le indagini

In pochi minuti sono accorsi i Carabinieri, armati sino ai denti e forniti di giubbotto antiproiettile. Diversi i posti di blocco organizzati, mentre gli investigatori eseguivano un sopralluogo nel locale e cominciavano a sentire i primi testimoni. In tarda serata si è parlato anche di un possibile immediato fermo, voce che tuttavia non ha trovato conferme. Le indagini sono coordinate dal colonnello Daniele Credidio, comandante del Reparto operativo del Comando provinciale di Cagliari, dal maggiore Michele Cerri e dal capitano Ignazio Cabras della Compagnia di Quartu e dal luogotenente Riccardo Pirali, comandante della Stazione di Sestu.

L’assalto

L’assalto è avvenuto verso le 20: i banditi erano convinti di poter compiere un blitz rapido e di scappare con una bella cifra, invece hanno dovuto affrontare la reazione del gestore, che si è opposto con determinazione alla banda. Così uno dei malviventi lo ha colpito con la pistola prima di fuggire assieme ai complici portando via la borsa col denaro. Subito è scattato l’allarme ed è arrivata un’ambulanza del 118. Il ferito è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Brotzu, dove è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita e presto potrà essere sentito dagli investigatori, che hanno comunque già raccolto diverse versioni su quanto accaduto.

In fuga

La fuga potrebbe essere avvenuta su un’auto che attendeva i rapinatori nelle vicinanze dell’agenzia. Magari un veicolo rubato. A tarda sera erano in corso gli accertamenti e sono state eseguite, pare, anche alcune perquisizioni. Nel frattempo è stata avviata una imponente caccia all’uomo che ha interessato anche le strade di maggior traffico dell’hinterland.

